Lunedì 2 dicembre ore 21:30



Eccetera Saxophone Quartet

Laura Chittolina, sax soprano



Andrea Carrozzo, sax contralto



Alessandra Zanon, sax tenore



Marco Piazzi, sax baritono

L’Eccetera Saxophone Quartet si forma nel 2009 ed è composto da saxofonisti diplomati sotto la guida dei Maestri Gianluca Pugnaloni, Vittorio Cerasa e Jean-Denis Michat.

II quartetto ha preso parte a masterclass tenute da musicisti di chiara fama internazionale quali Claude Delangle, Lev Pupis, Hans De Jong, Jerome Laran, Federico Mondelci, Mario Marzi e Quatuor Habanera. Eccetera Saxophone è risultato vincitore di numerosi primi premi in concorsi nazionali e internazionali tra cui: I Concorso Strumentale Nazionale “Don Giovanni Conta” di Spineto di Castellamonte (TO), II Concorso “Giovani in Musica” di Poggio Rusco (MN), V Concorso Internazionale Giovani Musicisti Premio “Antonio Salieri” di Legnago (VR), I Concorso Internazionale “Giovanni Acerbi” di Curtatone (MN), III Concorso Internazionale di Musica da Camera “Miryam e Pierluigi Vacchelli” di Piadena (CR), X Concorso Nazionale “Jan Langosz” per Giovani Musicisti Città di Bardolino.

Ha ricevuto, inoltre, il primo premio e una Borsa di Studio assegnata dal Lions Club Mantova Host al miglior gruppo da camera all’interno del conservatorio di Mantova ed è stato premiatodal M°Claude Delangle come vincitore del Contest di IMEMusicExpo a Sanremo.

Il quartetto prende parte a numerose manifestazioni e rassegne in Italia e all’estero fra cui: Festival di Bellagio e del Lago di Como, “Festival 5 Giornate per la nuova musica” di Milano, Suona Francese, Festivaletteratura, MantovaMusica, “Alpsaxsummer 2019” in Kranijska Gora (Slovenia), “Como in Concerto”, “Albe e tramonti sul lago di Lecco”, concerto “I nostri antenati: rendere contemporanei i classici” organizzato dal Centro Studi Maria Boiardo presso la Rocca di Scandiano (RE), “II Eisaxional Week” presso Asociaciòn Cultural Encuentro de Saxfòn La Palma, Isole Canarie (Spagna), XIX World Saxophone Congress a Las Palmas di Gran Canaria, 3rd European Saxophone Congress di Trento.

Il quartetto propone all’ascoltatore uno scambio continuo di emozioni e sensazioni: è l’anima del fare musica, il legame magico che si percepisce, l’amalgama che rende unica ogni esecuzione. La musica è incontro, condivisione e trasformazione: ecco perché l’invito al pubblico è di mettersi in ascolto, di lasciarsi pervadere dalle sensazioni e di uscirne diverso da prima.





