Venerdì 24 gennaio 2025 presso il Salone Tartara in Piazza Castello si terrà “Suoni Generali: Music for the city”, evento di musica dal vivo a ingresso libero e gratuito dedicato alla musica rock in tutte le sue forme che vedrà esibirsi sul palco quattro band locali a partire dalle ore 21,00.

Prima esibizione dei “From the golf”, gruppo Country Demenziale pronto a offrire pungenti elementi di attualità provocatoriamente portati all’eccesso del demenziale. Seguirà il progetto musicale di Lucas Da Silva chiamato “Bluemonday”: di stampo indie e con un gusto tipicamente british esprime una visione della vita in provincia con la noia, gli amori o i sogni che marchiano la quotidianità.

La serata proseguirà con i “Calygo”, al loro esordio a Casale Monferrato: band appartenente al filone Alternative Metal, porta lo spettatore in uno scenario metafisico, in un futuro distopico in cui le macchine prendono il sopravvento sull’uomo. Da qui nascono testi riflessivi, metaforici su come questo futuro possa essere per l’uomo con una chiara allusione alla società attuale.

In chiusura si esibirà, infine, la storica band Punkcore “New Reason” che da anni esalta il pubblico con ritmi scatenati e sonorità sporche. Compagine con alle spalle un tour in Russia, propone testi incentrati sulle difficoltà intime e con la società in cui può imbattersi ognuno, quotidianamente.

Il Sindaco di Casale Monferrato Emanuele Capra, con il Vice Sindaco Luca Novelli hanno affermato: “Il Salone Tartara sarà letteralmente il palcoscenico per una serata di concerti animata da talenti locali: eventi come questi hanno grande valore per l’opportunità offerta agli artisti di far conoscere il loro lavoro, ma anche al pubblico che trova, così, spazi di cultura e divertimento in una città che si conferma vivace e propositiva”.

L’iniziativa è organizzata in collaborazione con la Città di Casale Monferrato da “Suoni Generali”, collettivo che nasce nel 2022 con l’intento di unire ed aiutare giovani artisti emergenti.