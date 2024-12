Si è chiusa con numeri straordinari la 27esima edizione di “Dolci Terre di Novi”, che dal 6 all’8 dicembre ha animato il centro fieristico di Novi Ligure con un’offerta ancora più ricca e coinvolgente rispetto agli anni passati.

La rassegna enogastronomica si è confermata come una delle manifestazioni di settore più interessanti e ha registrato un incremento di visitatori rispetto al 2023, con un conseguente aumento delle vendite per le degustazioni (+ 10%) e per la vendita dei prodotti da parte degli espositori presenti.

Il tema portante di quest’anno è stato dedicato al formaggio, celebrato con laboratori, degustazioni e attività interattive. Ma non sono mancati i protagonisti tradizionali come il cioccolato, rappresentato dai marchi Pernigotti, Novi e Bodrato, e le eccellenze enogastronomiche del territorio.

Grandi protagonisti anche gli show cooking di chef di fama nazionale: Diego Bongiovanni, Simone Rugiati e Barbara Agosti, che hanno riempito l’area eventi con spettacoli indimenticabili.

«L’enogastronomia – ha dichiarato il Sindaco, Rocchino Muliere – rappresenta sicuramente un punto di forza del nostro territorio. La buona cucina e la possibilità di gustare e acquistare prodotti di qualità incidono positivamente sull’offerta turistica e gli ultimi dati sui visitatori che giungono nella nostra provincia confermano questa tendenza. Bisogna proseguire su questa strada valorizzando le tipicità e salvaguardando la provenienza dei prodotti locali per attrarre turisti interessati a prodotti d’eccellenza.»

Molto soddisfatto anche il Vice Sindaco e Assessore al Commercio, Simone Tedeschi: «Abbiamo proposto un evento ampliato e rinnovato e i risultati si sono visti attraverso l’aumento del pubblico e degli incassi. L’edizione 2024 si è distinta per la qualità dell’organizzazione e il contributo delle realtà locali, tra cui Slow Food, l’Istituto Ciampini-Boccardo e Alexala, che hanno reso l’evento un esempio di valorizzazione territoriale e un modello di collaborazione vincente.»

L’appuntamento con Dolci Terre di Novi è già fissato nel mese di dicembre 2025 con un’edizione ancora più ricca e piena di sorprese.