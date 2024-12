Diano Marina si prepara a inaugurare una nuova modalità di comunicazione istituzionale e di promozione turistica grazie all’installazione di due totem interattivi multimediali nel territorio comunale. Questi dispositivi, posizionati in punti strategici, rappresentano un’innovazione volta a migliorare la diffusione delle informazioni e ad arricchire l’esperienza dei cittadini e dei visitatori.

Ogni ora di contenuti trasmessi sui totem sarà composta da 40 minuti dedicati esclusivamente a comunicazioni istituzionali, iniziative del Comune e messaggi utili alla collettività, grazie alla collaborazione tra gli uffici comunali e la Protezione Civile. Questo spazio sarà riservato a informazioni su eventi, manifestazioni culturali, avvisi di pubblica utilità e altre attività promosse dall’Amministrazione. Il sistema punta non solo a favorire una comunicazione più capillare, ma anche a ridurre l’uso del materiale cartaceo, contribuendo così alla sostenibilità ambientale.

Uno degli aspetti più interessanti del progetto è la possibilità di veicolare i contenuti in quattro lingue: italiano, inglese, francese e tedesco. Questo approccio multilingue mira a rendere le informazioni accessibili non solo ai residenti ma anche ai numerosi turisti che visitano ogni anno Diano Marina, sottolineando l’apertura nei confronti di un turismo sempre più internazionale.

I totem saranno dotati di schermi digitali bifacciali ad alta definizione, resistenti agli agenti atmosferici e dotati di vetri antiriflesso e antivandalismo. Saranno accessibili anche alle persone con disabilità fisiche e visive, in linea con l’impegno dell’Amministrazione comunale verso l’inclusività.

Grazie alla gestione remota, gli uffici comunali potranno aggiornare i contenuti in tempo reale, garantendo così la tempestività e la rilevanza delle informazioni diffuse. L’intero progetto, affidato alla ditta Publi Città Spa per un periodo di quattro anni, non comporterà alcuna spesa a carico del bilancio comunale. Il servizio sarà finanziato dalla possibilità di utilizzare gli spazi pubblicitari integrati nei totem, unendo così pubblica utilità e opportunità di investimento per gli operatori economici.

L’installazione dei totem multimediali è prevista in Piazza Martiri della Libertà e nell’incrocio di Via Genova con Via San Francesco d’Assisi, garantendo massima visibilità e accessibilità. Con questa iniziativa, Diano Marina si conferma come città attenta all’innovazione e alla sostenibilità, puntando a consolidare il suo ruolo di meta turistica di eccellenza.

L’assessore Luca Spandre si dichiara soddisfatto per l’introduzione dei totem informativi: “Si tratta di un servizio estremamente utile per la cittadinanza e per i turisti, che abbiamo potuto attivare a costo zero per il Comune. Grazie a questi strumenti, possiamo informare l’utenza sulle numerose iniziative turistiche del territorio e condividere in tempo reale allerte meteo e informazioni utili alla collettività. I totem, posizionati in località strategiche, ci permettono anche di inserire autonomamente i contenuti, garantendo comunicazioni puntuali ed efficaci”.