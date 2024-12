Ieri, ad Imperia, sono stati eseguiti servizi straordinari di controllo del territorio e di contrasto alla criminalità diffusa pianificati in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto Valerio Massimo Romeo e disposti con ordinanza del Questore Andrea Lo Iacono, con l’obiettivo di assicurare una mirata attività di prevenzione del c.d. disagio giovanile, di prevenzione e di repressione dei reati, di contrastare i fenomeni di illegalità diffusa e di disturbo alla quiete pubblica, e di incrementare dunque la percezione di sicurezza e la fiducia dei cittadini nelle Istituzioni. Particolare attenzione è stata rivolta al centro storico di Oneglia e di Porto Maurizio – a seguito anche delle situazioni di degrado e di attività illegali segnalate da alcuni cittadini – attesa la presenza di numerosi locali e attività commerciali che richiamano centinaia di giovani durante la movida, dove si sono registrate risse, aggressioni e comportamenti molesti. I servizi interforze sono stati svolti dalle pattuglie della Questura, dell’Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza, della Polizia Locale e della Sezione Polizia Stradale. I risultati operativi conseguiti sono stati i seguenti: identificate 69 persone (di cui 14 con precedenti penali o pregiudizi di polizia), controllati 8 veicoli, elevati 3 verbali per infrazioni al codice della strada, controllati due esercizi pubblici.

