Anche quest’anno Azione Tortona organizza una raccolta di giocattoli per i bambini meno fortunati. L’evento si terrà domenica 22 dicembre.

“Domenica 22 dicembre, dalle 16:00 alle 19:00, in piazza Malaspina a Tortona – spiega Andrea Mantovani, presidente dell’associazione – raccoglieremo giocattoli in buono stato per donarli, come ogni anno, ai bambini orfani delle strutture ospedaliere della zona e ai bambini delle famiglie meno fortunate che sosteniamo mensilmente.”

“Durante l’attività solidale, in collaborazione con il Malaspina Gourmet, sarà possibile riscaldarsi con bevande calde. Il ricavato delle bevande verrà devoluto alle nostre raccolte alimentari mensili.”