Da oggi in tutte le librerie arriva il nuovo libro di Luca Valentini, Il Gambero Psichedelico, edito da Atene, un originale e curioso saggio romanzato capace di unire sapientemente due elementi che all’apparenza non avrebbero nulla in comune l’uno con l’altro: gamberi e leggende!

Sarà proprio Paul, invece, un piccolo ma straordinario crostaceo caraibico chiamato Gambero Psichedelico o Gambero Pink Floyd grazie alla sua caratteristica colorazione a tinte fosforescenti appassionato di antiche leggende, a ritrovarsi a vagare spaesato per il Mar Ligure incontrando molte delle creature che lo popolano e condividendo con esse la sua passione per le antiche storie, nell’attesa di ritrovare la via di casa.

Ecco allora comparire d’improvviso una medusa-pirata con il suo prezioso tesoro, il calamaro Loligo, custode del Cristo degli Abissi, l’anziano capodoglio Physter, memoria storica del mare e il curioso granchio blu Sapid. Ma anche meduse immortali, piovre inquietanti, squali elefante e tante altre creature marine sullo sfondo di un mondo sommerso che si rivelerà pieno di sorprese e misteri, indagati da Valentini in una trilogia iniziata nel 2022 con Sirene, proseguita con Mare Monstrum e che si conclude con quest’ultimo libro.

Il Gambero Psichedelico, illustrato da “Brivido Cosmico”, è un viaggio alla scoperta degli straordinari abitanti degli abissi e delle leggende che si tramandano in Liguria da generazioni e rappresentano uno degli elementi che descrivono meglio il profondo e indissolubile legame che unisce gli abitanti di questa antica terra al suo grande e meraviglioso compagno…il mare.

La prima presentazione de Il Gambero Psichedelico si svolgerà questa sera (domenica 15 dicembre) alle 18 ad Albenga, presso Target, in via Dalmazia 37 con ingresso libero, a condurre, la giornalista Mara Cacace alla presenza dell’autore e dell’illustratore del testo. Mentre è possibile scoprire tutto sul libro anche visitando il sito di Atene Edizioni, il profilo fb “Il Gambero Psichedelico” o quello Ig dell’autore: Luca Valentini scrittore.