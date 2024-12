In data 20 dicembre 2024, gli Agenti del Posto Polfer di Ventimiglia (IM) procedevano all’arresto di un

pregiudicato di nazionalità italiana per il reato di spaccio di sostanza stupefacente davanti alla stazione

ferroviaria di Ventimiglia (IM).

Nell’ambito del servizio di controllo del territorio, gli Agenti Polfer notavano un soggetto che, con cadenza

periodica, giungeva a bordo di uno scooter e sostava sul piazzale antistante la stazione ferroviaria in attesa

di clienti. Insospettiti dai continui incontri i poliziotti intraprendevano un’attività di osservazione tramite le

videocamere di sorveglianza dello scalo che riprendono il piazzale esterno documentando l’attività illecita.

Si predisponevano mirati servizi di Polizia Giudiziaria che portavano all’arresto dello spacciatore e alla

conseguente perquisizione domiciliare che permetteva di rinvenire e sequestrare sostanza stupefacente pari

a 104.65 gr. di cocaina e un bilancino elettronico di precisione.

L’arrestato veniva tradotto presso la casa circondariale di Sanremo (IM).

A seguito di convalida odierna del G.I.P. di Imperia veniva disposta la custodia cautelare in carcere.

