Anche quest’anno, l’Istituto Comprensivo TORTONA B presenta il Progetto extracurricolare “FAMIGLIA E SCUOLA: TANTI MONDI CHE SANNO ASCOLTARSI. Conferenze per genitori, insegnanti ed educatori”.

Il tema di questa seconda edizione è l‘Educazione alla Salute .

Vivere bene, mangiare in modo sano, fare esercizio fisico, evitare comportamenti rischiosi, osservare i giusti comportamenti per far crescere adulti sani, responsabili, consapevoli del proprio benessere e dell’impatto della salute collettiva sulla società, sono soltanto alcuni temi che si vogliono affrontare ed approfondire attraverso incontri informativi/formativi e di sensibilizzazione tenuti da personale specializzato della Sanità, di istituzioni e associazioni impegnate in prima linea nella promozione del benessere personale e della collettività.

La partecipazione agli incontri è gratuita e l’invito, viste le tematiche affrontate, è esteso al personale scolastico, ai genitori degli alunni frequentanti anche di altri Istituti Scolastici e ai residenti dell’ambito territoriale.

Le ore di partecipazione alle Conferenze saranno anche riconosciute come formazione del personale della scuola, sia per i docenti dell’ I.C. Tortona B che per quelli provenienti da altre scuole che si potranno iscrivere dal 5 al 18 dicembre sulla piattaforma S.O.F.I.A. (ID: 96772).

La prima Conferenza “ CHI SI FERMA E’ PERDUTO! L’IMPORTANZA DELL’ATTIVITA’ FISICA PER BENESSERE E PREVENZIONE”, tenuta dal Dott. Eugenio Rizzi (Pneumologo, Internista, Vicepresidente Pallamano Derthona) e dalla Dott. ssa M. Cristina Ottone (Specialista in Ortopedia, Presidente Lions International Tortona Castello) avrà luogo alle ORE 20,30 DI GIOVEDÌ 19 DICEMBRE, presso la palestra dell’ I.C. Tortona B – P.le Mossi -Tortona.

Il ciclo delle Conferenze riprenderà poi a gennaio 2025 per terminare a maggio 2025.

Carla Cremante