E’ entrato di buon diritto nel recente libro dei Tortonesi illustri (“Tortonesi di ieri, oggi e domani”) e adesso viene ricordato come si deve. La Pinacoteca Civica di Tortona dal 21 dicembre ospiterà in una sezione dedicata a una esposizione celebrativa, in occasione dei 200 anni dalla nascita, dello sfortunato pittore tortonese Giuseppe Savina, con l’ intento di esporre al pubblico opere normalmente conservate nei depositi delle Civiche Raccolte d’Arte e ricordare un anniversario importante per l’arte storico-romantica tortonese.

In occasione dell’evento il Lions Club Tortona Castello, come accade ormai da anni, ha contribuito all’allestimento, sostenendo economicamente un intervento di estrema urgenza per la messa in sicurezza dell’importante dipinto “La congiura dei Pazzi”, commissionato al laboratorio di restauro Gabbantichità di Tortona. Il grande dipinto a olio su tela era stato già oggetto di restauro nel 1993, ma durante questo intervento la tela era stata purtroppo rifoderata. Si tratta di un’ operazione che all’epoca veniva fatta con una certa leggerezza anche su dipinti che non necessitavano di un intervento così invasivo e che consiste nell’incollaggio di una nuova tela sul retro di quella originale, operazione che può provocare pesanti danneggiamenti a carico della pellicola pittorica e della sottostante preparazione a gesso e colla, come in questo caso.

Il dipinto si può ammirare in tutta la sua bellezza insieme ad alcuni altri dell’artista tortonese, scomparso improvvisamente all’età di 25 anni, dal 22 dicembre al 26 gennaio 2025 il sabato e la domenica dalle ore 16 alle ore 19.

Info: 0131864441- 0131864457- iat@comune.tortona.al.it