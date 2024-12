In totale gli alloggi popolari presenti nel Comune di Tortona sono 514, di questi 162 sono di proprietà o in comodato d’uso al Comune di Tortona, ma gestiti in convenzione da ATC: 60 di questi alloggi risultano non assegnabili per le più svariate ragioni, mobili abbandonati, perdite di acqua, impianto elettrico da sistemare, lavori di manutenzione generici. Di questi, grazie a fondi reperiti dal Comune saranno svuotati, puliti e sanificati 5 alloggi in via Milazzo, 3 alloggi in viale De Gasperi, uno in strada statale per Genova e uno in via Emilia. I lavori sono iniziati mercoledì 18 dicembre quindi nei primi mesi del 2025 entreranno in disponibilità 10 alloggi che potranno essere assegnati per metà sulla nuova graduatoria e metà per le emergenze.

Il problema è venuto alla luce martedì 17 dicembre durante la riunione della Commissione Consiliare Servizi Sociali, presieduta dal Consigliere Marzia Damiani: all’ordine del giorno una ricognizione sugli organismi di supporto all’Amministrazione comunale recentemente riavviati. Oltre alla nomina del nuovo garante della terza età per il quale è stata nominata Barbara Mogni, l’Assessore Giordana Tramarin ha aggiornato la commissione anche sull’iter per costituire la Consulta Pari opportunità. Al momento si è chiuso il periodo per la presentazione delle candidature da parte delle associazioni impegnate nell’ambito della non discriminazione e sono state recapitate 12 candidature per andare a comporre la Consulta dove già sono membri di diritto l’Assessore, due Consiglieri comunali, un rappresentante dell’ASL AL e uno del CISA. E’ stato poi ricordato che anche il direttivo della Consulta delle Associazioni di Volontariato è stato rinnovato, confermando alla presidenza Pia Camagna.

Altro argomento riguardava invece l’aggiornamento sulla situazione legata agli alloggi di edilizia popolare e per emergenza abitativa: l’Assessore Anna Sgheiz, per quanto riguarda l’emergenza abitativa, ha ricordato che nella graduatoria del secondo quadrimestre (maggio-agosto) sono inseriti 41 nuclei di questi uno ha ottenuto l’assegnazione dell’alloggio; in totale nell’anno 2024 sono stati assegnati 6 alloggi in emergenza e 5 in graduatoria generale 2018. In emergenza abitativa possono accedere solo i nuclei con sfratto esecutivo per morosità, sfratto esecutivo per finita locazione, con ordinanza di sgombero o dichiarazione ASL di inidoneità dell’alloggio per motivi di salute del richiedente e per altri casi considerati appunto emergenziali.

Per quanto riguarda invece la graduatoria generale per l’assegnazione degli alloggi popolari le domande presentate sono state 184.