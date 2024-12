A Pontecurone continua e si evolve la collaborazione con il C.I.S.A. di Tortona nell’ambito dell’assistenza digitale del progetto Punto Digitale Facile. Già per tutto il mese di novembre è stato attivo lo sportello di facilitazione digitale ad accesso individuale che ha registrato un discreto interesse.

Giovedì 12 dicembre si è invece svolto il primo incontro formativo presso la sala Polifunzionale G. Berri a Pontecurone. In questa occasione i facilitatori digitali del C.I.S.A. hanno spiegato l’utilità dello Spid e le modalità di gestione della mail, inoltre hanno potuto assistere direttamente l’utenza riguardo i dubbi e le difficoltà che incontrano quotidianamente nell’utilizzo delle tecnologie digitali. Durante il nuovo anno la collaborazione continuerà sia per il Punto digitale facile sia implementando gli incontri formativi: prossimamente verranno comunicate le date di nuovi incontri e dopo le festività natalizie anche lo sportello riprenderà regolarmente la sua attività. Per ulteriori informazioni è possibile contattare sia il C.I.S.A. al numero 0131829211 sia l’assessore Mazza al numero 3476973049.