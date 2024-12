Già 5 persone sono state sanzionate per la guida di monopattini senza il casco di protezione, divenuto obbligatorio per tutti i conducenti di tali veicoli.

Dal comando di Polizia Locale viene quindi lanciato un appello ad approfondire le nuove regole di circolazione e metterle in pratica, onde evitare di incorrere in costose sanzioni.

Per qualsiasi informazione la cittadinanza potrà contattare gli uffici del comando di Polizia locale in Piazza Maglione nel centro di Diano Marina.

Tra le nuove regole in vigore sono stati previsti il divieto di viaggiare in due sul monopattino elettrico oltre che l’obbligo di dotare lo stesso veicolo di contrassegno identificativo e copertura assicurativa.

Inasprite le sanzioni sull utilizzo del cellulare alla guida di veicoli con sospensione immediata della patente di guida.

Degne di attenzione anche le previsioni di maggiore severità in tema di pene per chi guida un veicolo in stato di alterazione psicofisica.