L’addetto militare presso l’ambasciata de Brasile a Roma, il Colonnello Jauro Francisco Da Silva Filho, accompagnato dai militari ausiliari presso il monumento votivo di Pistoia, è stato ricevuto in Comune a Tortona, accolto dal Vicesindaco Daniele Calore e dal Presidente del Consiglio Comunale Giovanni Ferrari Cuniolo, per consegnare alla Città di a Tortona la medaglia “Maresciallo Zenobio Da Costa” onorificenza militare dedicata al vice comandante delle operazioni militari del Brasile in Italia durante la Seconda Guerra Mondiale. Tortona fu tra le città liberate dopo il 25 aprile 1945 dai militari del Brasile e in questi anni il Comune ha avviato diverse iniziative per ricordare il loro contributo nella Liberazione della nostra città.

