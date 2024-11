Ecc o gli eventi connessi alla giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Alle 10.30 del 23 novembre il Comune di San Lorenzo al Mare inaugura una panchina rossa con la frase di Camille Claudel “Del sogno che fu la mia vita, questo è l’incubo.”

Alle 21 prima dello spettacolo teatrale di Chiara Pasetti „Moi“ interpretato da Lisa Galantini (Teatro della Tosse) per la regia di Alberto Giusta, Daniela Mencarelli Hofmann dialogherà con la drammaturga sul suo libro Mademoiselle Camille Claudel e moi. Interverrà Roberta Rota del Centro Antiviolenza ISV.

L’evento è organizzato dal Teatro dell’Alberto e da LeMusE Festival al Femminile ODV in collaborazione con il Comune di San Lorenzo al Maree e il Centro Antiviolenza I.S.V. “Insieme Senza Violenza” ed è inserito nel programma OFF de “L’Eredità delle Donne”, un progetto di Elastica con la direzione artistica di Serena Dandini, con Fondazione CR Firenze e Gucci come partner fondatori e con la co-promozione del Comune di Firenze e il patrocinio della Regione Toscana. Il progetto, in collaborazione con Elle, è reso possibile grazie a Intesa Sanpaolo. Rai Radio 2 è media partner ufficiale.

Daniela Mencarelli Hofmann