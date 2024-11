Gli agenti della Sezione Investigativa del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Sanremo hanno tratto in arresto un 27enne cittadino italiano in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Imperia.

Nella mattinata di martedì 19 novembre u.s. nella città matuziana il personale della Polizia Giudiziaria rintracciava il ventisettenne destinatario di un ordine di carcerazione per l’espiazione della pena di mesi 5 e giorni 28 di reclusione.

I fatti si riferiscono al 2018 quando il giovane si era reso responsabile dei reati di maltrattamenti e tentata estorsione nei confronti della madre; a causa delle brutali violenze e vessazioni la donna veniva collocata in una struttura protetta per tutelarne l’incolumità.

Di seguito alla tempestiva ed accurata attività d’indagine svolta dal Commissariato, l’Autorità Giudiziaria presso il Tribunale di Imperia emetteva a carico del giovane la misura della custodia cautelare in carcere.

In occasione dell’esecuzione della misura restrittiva presso la sua abitazione, il giovane veniva trovato in possesso di un notevole quantitativo di sostanza stupefacente tipo marijuana oltre a materiale per il confezionamento e per la coltivazione; per tale motivo il soggetto veniva tratto in arresto.

Di seguito all’iter giudiziario, nel mese di settembre 2024 veniva emesso un ordine di carcerazione per l’espiazione della pena; il giovane si rendeva irreperibile, ma l’attività investigativa permetteva di rintracciarlo in una casa vacanza di Sanremo.

Al termine degli atti di rito il soggetto veniva associato presso la Casa di Reclusione di Sanremo.