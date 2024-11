Tortona: in via Emilia dalle 9 alle 18 Cantarà e Catanaj Fiera delle Anticaglie

Tortona: alle 17 presso la Cattedrale di Tortona in piazza Duomo concerto del Coro Bach di Milano e dall’Orchestra Sinfonica Carlo Coccia che eseguiranno l’Ein Deutsches Requiem di Johannes Brahms

Tortona: fino al 7 dicembre “CromInk” esposizione pittorica di Laura Marini e Andrea FranZosi in mostra presso la Biblioteca Civica “Tommaso de Ocheda” Laura Marini è specializzata nel restauro di cornici e ventagli antichi per i quali realizza anche teche su misura per la loro conservazione e godibilità. Dal 2023 ha cominciato a realizzare quadri che definisce frutto di un inconscio desiderio di colore, luce ed energia.Andrea Franzosi lavora da oltre 15 anni come grafico e webdesigner sviluppando parallelamente l’attività di illustratore su carta, muri e digitale. Nel disegno e nella pittura spazia attraverso tecniche e stili differenti. ORARI DI APERTURA Lunedì-Venerdì dalle 9:00 alle 18:00 Sabato e Domenica dalle 16:00 alle 19:00

Tortona: in corso Leoniero, a fianco di piazza Duomo, è aperta la Pinacoteca della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona dedicata al Divisionismo con tanti quadri di ben 37 artisti italiani, fra cui Pellizza Da Volpedo, Barabino, Balla, Morbelli, Segantini, Boccioni e molti altri. Ingresso libero. Orario: sabato e domenica, ore 15 – 19. Per informazioni, prenotazioni, visite guidate gruppi e laboratori didattici: info@fondazionecrtortona.it. tel. 0131 822965.