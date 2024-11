Il sole splendente e una bellissima giornata autunnale hanno accolto i giornalisti e gli influencer francesi che hanno visitato oggi il centro medievale di Taggia, annoverato tra i “Borghi più belli d’Italia”, e il borgo marinaro di Arma.

L’iniziativa nasce grazie alla collaborazione con la Camera di Commercio Italiana di Nizza, attraverso il progetto “10 Comuni”, il cui obiettivo è quello di promuovere le località turistiche italiane in Francia e in particolar modo in Costa Azzurra.

Chiara Cerri, consigliere con delega alla Cultura, commenta: “E’ stata l’occasione per presentare la nostra storia e le nostre tradizioni. Il centro storico di Taggia è il secondo della Liguria, per importanza, solo dopo Genova. Abbiamo un patrimonio culturale, storico, artistico e architettonico unico che vogliamo far riscoprire, anche grazie a queste iniziative. Abbiamo voluto organizzare il tour proprio in questo periodo dell’anno per permettere ai nostri vicini francesi di conoscere l’oliva taggiasca, vederla sui rami dei nostri ulivi, assistere di persona alla frangitura e alla produzione dell’olio. Un grazie ai frantoi Boeri e Nuvoloni per l’ospitalità e gli assaggi offerti.”

Oltre all’oliva taggiasca e all’olio extravergine, durante la visita i giornalisti hanno potuto assaporare altri prodotti locali come il canestrello di Taggia, i biscotti di Taggia e ovviamente il vino Moscatello di Taggia, conosciuto in epoca medievale come il vino dei Papi.

Nel pomeriggio il gruppo si è spostato per una visita del lungomare e delle spiagge, alla scoperta della tradizione marinara, insieme alla Cumpagnia Armasca.

L’assessore al Turismo Barbara Dumarte spiega: “Domani torneranno in Costa Azzurra e racconteranno con foto, video, articoli, immagini e ricordi, le bellezze uniche del nostro territorio. Sono rimasti ammagliati dalla nostra cittadina fatta di storia, ma anche di magnifici panorami, di spiagge e del nostro bel lungomare. Crediamo fortemente in questo progetto: è fondamentale far conoscere il comune di Taggia oltreconfine. I francesi rappresentano un bacino importante per la nostra economia e per il turismo. Abbiamo visto un incremento in questi ultimi anni e crediamo sia anche merito dell’impegno promozionale che noi, come altri comuni della provincia, stiamo mettendo in campo. Per questa ragione sono felice di comunicarvi che abbiamo rinnovato la convenzione con la Camera di Commercio Italia di Nizza anche per il 2025.”

Al press tour hanno partecipato:

Christiane George, Nice matin (testata di Saint-Tropez)

Christiane Navas, TribuCa

Nabila Bellec, Premium Radio

Théo Briant, Monaco Tribune

Corinne Glasman, Yesicannes

Solenne Lalande, artdevivrebyblondie (https://www.instagram.com/artdevivrebyblondie/)

Alice, lesepaisses (https://www.instagram.com/lesepaisses/)