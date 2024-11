Appassionato delle sette note s’iscrive al Conservatorio di Alessandria, successivamente a quello di Roma, conseguendo il diploma in fagotto.

La preparazione professionale prosegue con la specializzazione in strumentazione per banda, composizione polifonica, perfeziona la sua cultura a Cremona in paleografia musicale, ovvero quella scienza edotta ai vari tipi di scrittura non solo musicale.

La sua carriera di studioso musicista si affianca all’insegnamento: è sulle cattedre di Bologna, Bolzano, Parma, Roma, quindi didattico delle scuole di Musica a Campobasso, l’Aquila ove fonda, nel 1968, i Solisti Aquilani accolti nei principali teatri d’Europa, nonché d’America, per tornare nella conca dell’Appennino a dirigere l’Istituzione Sinfonica Abruzzese, collaborando con la Rai per i palinsesti musicali.

Franco Montaldo