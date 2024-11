Venerdì 22 novembre inizia Intrecci – festival scientifico tortonese, una serie di iniziative culturali volte a promuovere la diffusione della conoscenza scientifica, che si svolgeranno a Tortona fra questo autunno e la prossima primavera. Intrecci nasce da una collaborazione fra l’associazione Scettici e informati e il Comune di Tortona per coinvolgere i cittadini nei nuovi spazi della Biblioteca civica “Tommaso de Ocheda” nella piazzetta dell’Annunziata.

L’idea è quella di un festival “orizzontale”, che non si concentra in un singolo fine settimana ma che si sviluppa su tempi più lunghi e rivolgendosi a pubblici diversi, per dare più continuità, e quindi profondità, alla sua programmazione.

Intrecci si aprirà con una serie di presentazioni di libri a tema scientifico. La prima ospite sarà Sara Segantin, comunicatrice scientifica per Geo e Radio3Scienza, scrittrice e attivista, che parlerà dei suoi romanzi Non siamo eroi e Il cane d’oro (Rizzoli). Segantin parlerà di ecologia e giustizia ai tempi della crisi climatica con Michele Bellone, presidente di Scettici e informati, venerdì 22 novembre alle 17:30 al Centro studi “Ugo Rozzo”, nella piazzetta dell’Annunziata.

Intrecci tornerà il 6 dicembre col chimico e divulgatore Dario Bressanini, che proseguirà il suo viaggio nella scienza dei fumetti con il suo nuovo libro Il club del dottor Newtron (Feltrinelli). L’ultimo appuntamento del 2024 sarà l’incontro, il 20 dicembre, con la divulgatrice Beatrice Mautino, dedicato a fatti, curiosità e principi scientifici della cosmesi, di cui Mautino parla nel suo libro La scienza dei cosmetici (Gribaudo).

Alle presentazioni di libri, che continueranno nel 2025, si aggiungeranno laboratori per le scuole su temi che spaziano dall’inquinamento ambientale all’ecologia, e conferenze/spettacolo scientifiche rivolte a un pubblico ampio.

Intrecci è anche un’occasione per ricordare il pensiero dello storico della scienza tortonese Enrico Bellone, che ha ispirato la nascita dell’associazione Scettici e informati, e per valorizzare la raccolta di testi scientifici del professor Bellone, donati dalla famiglia alla Biblioteca.