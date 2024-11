Il Comune di Imperia prosegue nelle attività di riordino e messa a gara delle concessioni presenti sul demanio marittimo, al fine di promuovere lo sviluppo turistico e la valorizzazione delle aree costiere del territorio. Dopo l’avvio delle procedure per le concessioni già esistenti, oggi sono stati pubblicati gli avvisi per l’assegnazione di tre nuove concessioni, rivolte ad operatori interessati a investire nell’offerta turistica locale.

La prima manifestazione di interesse riguarda la realizzazione di un nuovo stabilimento balneare in località Borgo Prino, nella zona denominata “Garbella”. La nuova concessione sarà assegnata tramite una procedura comparativa ad evidenza pubblica. L’obiettivo è garantire una progettazione di qualità e sostenibile, che favorisca la fruibilità del litorale e il miglioramento dei servizi per cittadini e turisti.

Le altre due concessioni in gara riguardano, invece, l’installazione di chioschi per attività di ristorazione e somministrazione di bevande. Questi saranno collocati in due punti strategici per il turismo e la vita cittadina: la zona della Rabina e lungo il percorso della pista ciclabile a Oneglia tra la spianata e la Galeazza. L’iniziativa mira a potenziare i servizi di accoglienza e ristoro in aree ad alta frequentazione.

La scadenza degli avvisi è fissata al 5 dicembre 2024. Tutti i dettagli sulle manifestazioni di interesse e le modalità di partecipazione sono disponibili sul sito ufficiale del Comune di Imperia al seguente link: https://www.comune.imperia.it/index.php/it/news-e-progetti/notizie-dal-comune/1484-nuovi-avvisi-di-interesse-per-l-assentimento-delle-concessioni-demaniali-marittime

“Un nuovo tassello nel puzzle del riordino della complessa vicenda della concessioni demaniali. Siamo convinti che dalla buona riuscita di questa attività passi molto del futuro sviluppo della Città di Imperia. Grazie agli investimenti privati che verranno attivati avremo un miglioramento sostanziale del nostro litorale e della qualità della nostra offerta turistica. Queste tre nuove concessioni, che erano già previste da tempo nella pianificazione comunale senza la possibilità di bandire le gare per le note vicende normative nazionali, rispondono inoltre a esigenze importanti che sono state manifestate a più riprese da cittadini e turisti e che finalmente potranno trovare una risposta compiuta”, commenta il sindaco Claudio Scajola.