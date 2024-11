L’Associazione Culturale Circolo Fotografico San Giorgio BFI ILFIAP di Albenga, con il patrocinio dell’Assessorato alle Politiche Scolastiche del Comune di Alassio, e sotto l’egida della FIAF, organizza due iniziative, la prima della quali è la mostra dal titolo “Per le segrete strade del colore”, che verrà inaugurata sabato 23 novembre alle ore 17.00 nella Sala AGA di Palazzo Morteo ad Alassio (via Gramsci, 60). Sarà successivamente visitabile nei giorni di sabato 30 novembre, domenica 1 dicembre, sabato 14 dicembre e domenica 15 dicembre dalle ore 15 alle ore 18 (ingresso libero).

“Si tratta – sottolineano gli organizzatori – di 50 immagini selezionatissime tra i soci del Club “Benemerito della Fotografia Italiana” che intendono introdurre il visitatore nei misteri del colore, tutt’ora molto dibattuti tra estetica, storia dell’arte e neuroscienze. La mostra è ispirata ad un libro della scrittrice Laura Imai Messina”.

Le iniziative dell’Associazione Culturale Circolo Fotografico San Giorgio BFI ILFIAP ad Alassio proseguono venerdì 6 dicembre con una serata di arte e cultura presso la Biblioteca Civica “Renzo Deaglio”, dove si terrà la presentazione del volume di Egisto Nino Ceccatelli e Aiko Sasaki dal titolo Betlemme, il suo tesoro e la sua gente (Ed. Pentalinea).

“Il Circolo Fotografico San Giorgio – proseguono gli organizzatori – ha l’onore di essere nella Top ten dei più impostanti sodalizi italiani. Ci teniamo a ringraziare il Presidente del Consiglio Comunale di Alassio con incarico alle Politiche Scolastiche Fabio Macheda per le idee progettuali e il contributo alla loro realizzazione, i responsabili dell’Ufficio Scolastico, Cultura e della Biblioteca del Comune, nonché il dott. Elia Ammirati per l’assistenza operativa e i componenti dell’Associazione Aga per aver messo a disposizione la propria sede all’interno di Palazzo Morteo”.