La Giunta comunale ha nominato il nuovo disability manager della Città di Novi Ligure. Si tratta della dottoressa Michela Guani, 50 anni, che vanta una lunga esperienza nel campo socio assistenziale e nel mondo del volontariato, in particolare rivolta alle persone con disabilità.

Laureata in Filosofia con orientamento psicologico all’Università di Pavia, da oltre vent’anni si occupa dei progetti sociali e delle pratiche di assistenza presso la sede di Alessandria dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti. Come volontaria collabora nella gestione delle pratiche del patronato ANMIL (Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro). Dal 2004 è Presidente dell’associazione di volontariato “Enrico Luparia”, con sede ad Alessandria, che svolge attività di accompagnamento e trasporto a favore di persone disabili o in difficoltà. Da anni, inoltre, gestisce il punto informativo dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Novi, servizio disponibile ogni secondo lunedì del mese.