L’Acqui docg Rosé è stata la bollicina ufficiale di Artissima,la principale fiera d’arte contemporanea in Italia che si è svolta, dall’1 al 3 novembre, all’Oval di Torino e che ha riscosso grande successo di critica e pubblico.



In collaborazione con Piemonte Land of Wine, il consorzio che raggruppa i consorzi vitivinicoli del Piemonte, partner storico della manifestazione torinese, il Consorzio Vini d’Acqui, ha fornito le bottiglie di Acqui docg Rosé, spumante brut a base di uve Brachetto (il vitigno indicato dalla Regione Piemonte come vitigno dell’anno 2024) finito nei calici di tutti i brindisi ufficiali e negli stand di Artissima 2024.



«È stata una bella occasione per abbinare il nostro spumante brut rosato con lo stile e la bellezza dell’arte contemporanea» hanno commentato dal Consorzio presieduto da Paolo Ricagno, segnalando altre iniziative che, tra novembre e dicembre, vedranno il Brachetto d’Acqui e l’Acqui docg Rosé vini protagonisti.



Venerdì 8 novembre, alla scuola alberghiera di Acqui Terme, il Consorzio del Brachetto d’Acqui, insieme al Consorzio dell’Asti, è sponsor del premio letterario nazionale sulla tradizione storica e gastronomica italiana “L’oro della Bollente”. Brachetto d’Acqui e Acqui docg Rosé allieteranno i brindisi della manifestazione.



Dal 9 al 10 novembre, ad Alessandria si svolge la storica Fiera di San Baudolino. Il 10 novembre dalle 10 alle 19, a Palazzo del Monferrato in via San Lorenzo 21, degustazioni di Brachetto d’Acqui e Acqui docg Rosé nell’ambito della rassegna “Vini a Palazzo”.

Dal 9 al 16 novembre, a Casa Gusto, a Torino, nell’inedito spazio dell’Archivio di Stato in Piazzetta Mollino, che la Regione Piemonte ha dedicato alle eccellenze enogastronomiche piemontesi, sono previste degustazioni con prodotti di eccellenza DOP tra i quali formaggi, la tinga, il crudo di Cuneo, le nocciole e verticali con il Brachetto d’Acqui docg ma anche innovativi cocktails a cura di I.F.S.E. Italian Food Style Education di Piobesi Torinese e “Ilconfessionalebixbar”. Commenta Paolo Ricagno: “Grazie alla regione Piemonte che, ancora una volta, dà la possibilità di una ampia vetrina ai prodotti tipici piemontesi che, mai come questo periodo, hanno bisogno del supporto delle Istituzioni e del pubblico”.

Date e orari a questo link http://www.comune.torino.it/eventi/calendario/casa-gusto-degustazioni-nitto-atp-finals-2024/

Domenica 10 novembre si svolgerà ad Acqui Terme la Pedalando tra le vigne del Moscato d’Asti e Brachetto d’Acqui. Due i percorsi previsti da 20 km e 67 km tra i paesaggi vitivinicoli di Langhe, Roero e Monferrato. La Pedalata è aperta a tutti con partenza alle ore 10 da piazza Bollente. Informazioni: mail eventi@pedaliamoitalia.org e www.pedaliamoitalia.org



Infine tra il 29, 30 e 1 dicembre, all’Hotel Principi di Piemonte a Torino, si svolge la tredicesima edizione di “Una Mole di Panettoni” (https://www.unamoledi.it/), manifestazione dedicata al dolce più iconico del Natale. Anche in questo caso il Consorzio è main sponsor con il Brachetto d’Acqui che sarà abbinato in degustazione a versioni tradizionali e innovative del Panettone.