Mercoledì 27 novembre, alle ore 17,30, presso la Sala Conferenze della Biblioteca Civica in Via Marconi 66, si terrà l’evento “Le parole per capire”, organizzato dalla Consulta Comunale per le Pari Opportunità di Novi Ligure in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Dopo la presentazione di Lucina Alice, Presidente della Consulta, e di Noha Dhimi, studentessa del Liceo “Amaldi”, interverrà Martina Cornagliotto, dell’Associazione “Marielle Franco”, che affronterà il tema della resistenza collettiva alla violenza di genere.

Successivamente il Vice Sindaco Simone Tedeschi, il Luogotenente dell’Arma dei Carabinieri Marco Pingaro e la Presidente del Consiglio comunale Teresa Mantero presenteranno il progetto “Chiedi di Lucia”, ideato dalla Consulta.

Le voci artistiche che accompagneranno le relazioni sono quelle del Laboratorio Teatrale “Officina Mercuzio-Roberto Guerra” del Liceo Amaldi, che metterà in scena il monologo di Medea, e dell’orchestra Note di classe della scuola media Boccardo con la partecipazione dei docenti di strumento, che sarà protagonista degli intermezzi musicali.

«L’intera attività della Consulta, recentemente rinnovata – dichiara Lucina Alice – ha come fine la realizzazione di iniziative a favore delle cittadine e dei cittadini e assieme ad essi, specie i più giovani. Le pari opportunità non sono solo questione di genere, ma riguardano il contrasto a ogni forma di discriminazione determinata anche da età, origine etnica, orientamento sessuale, religione, posizione politica, condizioni di disabilità. Con questo evento ci proponiamo l’inizio di un percorso per allargare la partecipazione attiva a una cultura delle pari opportunità, in cui persone oneste e di buona volontà, sebbene con prospettive diverse, si uniscono per fare il bene della pòlis, ovvero della Comunità».

La serata ha il patrocinio della Città di Novi Ligure e della Regione Piemonte.