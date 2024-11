Il Perosi Festival 2024 si appresta a chiudere la sua seconda fase con un evento che segna un momento storico per la città di Tortona. Il 1° dicembre alle ore 18, per la prima volta, la nuova Cittadella dello Sport aprirà le sue porte alla grande musica classica, ospitando l’Orchestra del Conservatorio “G. Verdi” di Torino diretta dal Maestro Giuseppe Ratti.

La scelta di questa location innovativa non è casuale: rappresenta la volontà di ampliare gli orizzonti della cultura musicale, creando un ponte tra il mondo dello sport e quello dell’arte. La Cittadella dello Sport, struttura all’avanguardia che ha già superato con successo il sopralluogo tecnico, si trasformerà in una sala da concerto d’eccezione, dimostrando la sua versatilità come spazio polivalente al servizio della comunità.

L’acustica particolare dell’ambiente e l’ampiezza degli spazi permetteranno al pubblico di vivere un’esperienza musicale unica, dove le note dell’Orchestra del Conservatorio torinese risuoneranno in un contesto architettonico moderno e dinamico. Questa fusione tra sport e cultura rappresenta un’innovazione significativa nel panorama culturale di Tortona, aprendo nuove prospettive per future iniziative che possano coinvolgere diverse forme di espressione artistica e sociale.

Il concerto, a ingresso gratuito fino ad esaurimento posti, rappresenta il culmine di una rassegna che ha visto la partecipazione di artisti di grande prestigio e che è stata resa possibile grazie al sostegno della Fondazione CR Torino, della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, della Fondazione CR Tortona e di numerosi sponsor, con il patrocinio della Provincia di Alessandria.

Intanto sono ancora aperte le prenotazioni per prossimo concerto che si terrà il 24 novembre alle ore 17 presso la cattedrale di Tortona, che vedrà la partecipazione della Orchestra Sinfonica Carlo Coccia di Novara e del Coro Bach di Milano con il grande “Requiem tedesco” di J. Brahms.

Per prenotazioni e informazioni è possibile visitare il sito www.lorenzoperosi.net