Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha deliberato i seguenti stanziamenti:: € 20.000,00 a favore del Comune di Tortona quale contributo per la realizzazione di strategie di marketing incentrate sulla rete museale tortonese (documento programmatico previsionale esercizio 2024 – settore sviluppo locale ed edilizia popolare – iniziative a carattere pluriennale – 1.1. “Supporto allo sviluppo economico del territorio”);

€ 5.000,00 a favore della Confagricoltura Alessandria quale contributo per la realizzazione del “Food & Science Festival Lab Alessandria”, per la divulgazione in modo corretto e comprensibile delle tematiche legate alla scienza della produzione e del consumo di cibo con un forte accento sulle produzioni locali, la sostenibilità, tutela e promozione dell’ambiente (documento programmatico previsionale esercizio 2024 – settore sviluppo locale ed edilizia popolare – iniziative a carattere pluriennale – 1.1. “Supporto allo sviluppo economico del territorio”);

€ 2.000,00 a favore del Comitato Amici di S. Maria e S. Siro ODV di Sale (Al) quale contributo per la realizzazione del restauro dell’affresco raffigurante la Madonna con il Bambino e due angeli reggi corona posto sul quarto pilastro della navata destra (documento programmatico previsionale esercizio 2024 – settore arte, attività e beni culturali – iniziative a carattere annuale – programma 2.1. “Recupero del patrimonio architettonico, artistico e storico locale”);

€ 4.500,00 a favore dell’Associazione Musicale L’Estro Armonico di Sale (Al) quale contributo per il progetto “Sulle note dei ricordi” tramite organizzazione di concerti nelle case di riposo di Tortona e paesi limitrofi. I concerti verranno realizzati dai docenti della Scuola e dagli allievi dell’Accademia Musicale San Matteo di Tortona (documento programmatico previsionale esercizio 2024 – interventi di minore rilevanza – settore volontariato, filantropia e beneficienza);

€ 3.500,00 a favore della Polisportiva Derthona Tennis ASD di Tortona quale contributo a sostegno dell’organizzazione dell’evento “Buon compleanno Derthona Tennis – i nostri primi 60 anni” (documento programmatico previsionale esercizio 2024 – interventi di minore rilevanza nei settori ammessi – settore attività sportiva).