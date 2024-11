Tutti i prodotti soggetti a specifici requisiti di sicurezza prescritti dal diritto dell’Unione Europea possono essere

commercializzati sul mercato nazionale previa apposizione della marcatura “CE” in modo ben visibile, leggibile

e indelebile sul prodotto o su un’etichetta affissa o sull’imballaggio.

È importante evidenziare che il simbolo “CE” non è una mera formalità ma garantisce che il prodotto rispetti gli

stringenti requisiti di sicurezza previsti e che il responsabile della sua immissione sul mercato abbia operato

secondo le corrette procedure di valutazione dei rischi, commercializzando dunque un oggetto sicuro.

Nell’ambito dei servizi ordinariamente svolti allo scopo di tutelare il mercato dalla diffusione di prodotti non

conformi rispetto agli standard di sicurezza imposti dalla normativa dell’Unione Europea e nazionale, nel corso

del mese di ottobre è stata intensificata l’azione delle Fiamme gialle del Comando Provinciale Imperia in

occasione della festività di Halloween.

In particolare, i finanzieri della Compagnia di Sanremo hanno sottoposto a controllo due trai i più forniti punti

vendita della zona, ubicati a Sanremo e Taggia tra i cui scaffali sono stati rinvenuti oltre 7.000 giocattoli e gadget

non conformi agli standard di sicurezza così da risultare potenzialmente dannosi per la salute dei consumatori, in

questo caso dei più piccoli.

Una volta terminate le operazioni con il sequestro del materiale e l’irrogazione nei confronti dei responsabili di

una pena pecuniaria fino a euro 10.000, l’attenzione dei militari veniva rivolta alla ricostruzione della filiera

distributiva.

Così, all’esito degli approfondimenti compiuti sulla documentazione contabile acquisita, è stato identificato

l’importatore, un soggetto economico avente sede nella provincia di Monza e della Brianza.

A questo punto veniva attivato immediatamente il Gruppo della Guardia di Finanza di Monza che eseguiva uno

specifico controllo, all’esito del quale venivano sequestrati ulteriori 46.000 prodotti della specie prevenendone

così l’immissione sul mercato.

Contrastare la diffusione di prodotti non conformi rispetto agli standard di sicurezza significa contribuire a

garantire una protezione efficace dei consumatori e un mercato competitivo, nel quale gli operatori economici

onesti possano beneficiare di condizioni di sana concorrenza e trovare nella Guardia di Finanza un sicuro e saldo

