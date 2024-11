Alessandria, 31 ottobre 2024 – La Diocesi di Alessandria, con profonda gratitudine

e senso di responsabilità, annuncia il programma delle celebrazioni per l’850°

anniversario della propria fondazione. Questa straordinaria ricorrenza, che intende

riaffermare il legame tra la comunità e le sue radici cristiane, rappresenta un

momento privilegiato per riconoscere il vero cuore della Diocesi stessa: la Chiesa

locale. Ovvero i sacerdoti, i religiosi e i laici che, giorno dopo giorno, rispondono

alla loro “chiamata” con dedizione e spirito di servizio vivendo la propria vocazione

come esempio tangibile per tutta la comunità.

Monsignor Guido Gallese, Vescovo di Alessandria, sottolinea l’importanza di questa

commemorazione: «Un bel compleanno, una cifra considerevole. Vivere l’esperienza di

Gesù Cristo sul nostro territorio e tramandarla è un motivo di gioia enorme per noi. La gioia

di sapere che c’è un Dio che si è fatto uomo ed è risorto. E ci ha dato la chance di essere servi

dei nostri fratelli, proprio qui, ad Alessandria. Questo essere servi è una fatica inenarrabile

ma allo stesso tempo è una gioia e soddisfazione, perché il servizio al prossimo è quello che fa

germogliare cose belle sul territorio. La nostra gioia è condivisa con tutti, anche con coloro

che non abbracciano la fede cattolica».

Alla conferenza stampa di presentazione del programma, accanto a Sua Eccellenza

Monsignor Gallese, il Sindaco Giorgio Abonante, che afferma: «La Città è felice di

salutare un così importante calendario di eventi che ruoteranno intorno agli 850 anni dalla

nascita della Diocesi di Alessandria. I molti appuntamenti che attraverseranno la città

saranno un’occasione di scoperta e riscoperta storica capaci di spronarci verso una

collaborazione e una fratellanza sempre maggiore».

