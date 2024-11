La Città di Imperia si prepara a rendere omaggio al suo Santo Patrono, San Leonardo, con un ricco programma di celebrazioni. Martedì 26 novembre, gli eventi prenderanno il via alle ore 11:00 nella Sala Consiliare di Palazzo Civico, dove si terrà la cerimonia di consegna dei Premi San Leonardo – Città di Imperia 2024. I riconoscimenti, assegnati dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con il Circolo Parasio, saranno conferiti a Livia Carli, per il suo significativo contributo alla promozione della cultura, in particolare nel campo del teatro; a Giacomo Raineri, espressione della vivacità dell’associazionismo locale e della valorizzazione del territorio; a Roberta Ramoino, presidente dell’Associazione “Il Cuore di Martina”, distintasi per le numerose iniziative solidali.

Nel pomeriggio, alle ore 16:00, presso la Basilica Concattedrale di San Maurizio e Compagni Martiri, si svolgerà la Santa Messa Pontificale, presieduta da S.E. Mons. Guglielmo Borghetti, Vescovo della Diocesi, e concelebrata dai parroci della città. Durante la celebrazione avrà luogo la tradizionale offerta dell’olio e l’accensione della lampada votiva. A seguire, si terrà la solenne processione per le vie del Parasio, con la sosta davanti alla casa natale di San Leonardo.

Le celebrazioni del Santo Patrono saranno inoltre arricchite da una serie di eventi che accompagneranno la comunità durante tutta la settimana. L’intera giornata di domenica 24 novembre sarà animata dalla tradizionale Fiera di San Leonardo sul Lungomare Amerigo Vespucci. Nei pressi del Parco Urbano, sarà allestito uno spazio dedicato allo Street Food, con le migliori proposte di cucina itinerante, sia nazionale che internazionale. Per i più piccoli, saranno presenti anche giochi gonfiabili.

In chiusura della settimana, sabato 30 novembre, spazio alla magia di “Imperia s’illumina”, la tradizionale festa per bambini e famiglie organizzata dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con Fem Spettacoli. A partire dalle ore 17:00, le vie commerciali del centro di Oneglia si animeranno con spettacoli luminosi, sfilate itineranti, esibizioni e musica. Alle ore 18:00, in Piazza Dante, avrà luogo l’accensione ufficiale delle luminarie natalizie, accompagnata da un’atmosfera di festa e un annuncio speciale dedicato ai più piccoli.

“San Leonardo Patrono Unico ha rappresentato una tappa significativa nel processo di unificazione di Imperia. I festeggiamenti di quest’anno abbracciano tutti luoghi della città, dal Parasio al centro di Oneglia, passando per il Comune, il Parco Urbano e Lungomare Vespucci, esprimendo quel senso di coesione che si manifesta, quotidianamente, anche nell’azione di tanti uomini e donne di valore. Un impegno che abbiamo scelto di sottolineare premiando tre imperiesi espressione dell’impegno civico nella comunità, ciascuno per il proprio ambito”, commenta il sindaco di Imperia, Claudio Scajola.