La città di Imperia ha celebrato oggi, 21 novembre, la Giornata Nazionale dell’Albero con una manifestazione dedicata alla sensibilizzazione ambientale presso i Giardini Città di Rosario. All’evento hanno partecipato circa 400 bambini delle scuole dell’infanzia e primarie cittadine, coinvolti nella piantumazione di quattro nuovi alberi: tre corbezzoli e un carrubo, simboli di crescita e rigenerazione.

Accompagnati dalle loro insegnanti, i bambini hanno animato la giornata con disegni a tema, racconti e poesie, creando un clima gioioso e riflessivo al tempo stesso. La mattinata si è svolta alla presenza dell’assessore al Verde pubblico, Ester D’Agostino, e di due agenti della Forestale, che hanno guidato i più piccoli nella scoperta del valore degli alberi, raccontando aneddoti sulla loro piantumazione.

Per sottolineare l’importanza di una connessione diretta con la natura, i partecipanti hanno ricevuto in dono una matita personalizzata con il logo “Città di Imperia”, contenente semi da piantare, quale ulteriore invito a prendersi cura dell’ambiente anche a casa.

Le celebrazioni proseguiranno domani, 22 novembre, in Piazza della Vittoria, dove è prevista la piantumazione di alberi dedicati ai bambini nati nei mesi di novembre e dicembre 2023.

“La Giornata Nazionale dell’Albero rappresenta un’occasione importante per riflettere sul valore inestimabile che il verde pubblico ricopre nella qualità della nostra vita e nel contrasto al cambiamento climatico. Sono contenta della partecipazione entusiasta di così tanti bambini e delle loro scuole. Coinvolgere le nuove generazioni è fondamentale per costruire una cultura della sostenibilità e trasmettere l’importanza di prendersi cura dell’ambiente che ci circonda, sfida prioritaria per la nostra Amministrazione a partire dal sindaco Claudio Scajola”, commenta l’assessore al Verde, Ester D’Agostino.