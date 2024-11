Da oggi è attiva la “Imperia Card Cultura”, una nuova iniziativa che offre ingressi gratuiti e riduzioni per i musei del Circuito Museale di Imperia: il Museo del Clown – Villa Grock, il M.A.C.I. – Museo di Arte Contemporanea, il Museo Navale e il Planetario.

La card è disponibile in due versioni: la Card Cultura al costo di 35€, che consente ingressi gratuiti dal lunedì al venerdì e tre ingressi gratuiti nei weekend e festivi, con riduzioni per ingressi successivi e per gli spettacoli al Planetario. La Card Cultura Light, al costo di 25€ offre tre ingressi gratuiti durante l’anno e sconti per tre spettacoli al Planetario. Entrambe le card non sono valide per eventi, mostre e aperture straordinarie.

Inoltre, è disponibile la Card Cultura Gift, una soluzione pensata come omaggio per vivere e approfondire l’arte e la cultura della nostra città.

“Grazie al successo del nostro partenariato con Municipia, che ha già portato ad un aumento del 42% dei visitatori nei nostri musei rispetto allo scorso anno, siamo entusiasti di lanciare l’Imperia Card Cultura. Questa iniziativa, unita alle altre azioni che stiamo mettendo in campo, dimostra il nostro impegno a rendere la cultura accessibile a tutti. Siamo certi che l’Imperia Card contribuirà a far crescere ulteriormente l’interesse per il nostro patrimonio culturale, consolidando il ruolo di Imperia come città sempre più attrattiva e viva”, commenta l’assessore alla Cultura, Marcella Roggero

Per maggiori informazioni si prega di consultare la pagina web: https://www.imperiamusei.it/buyCardPage/