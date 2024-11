La stagione al Teatro Dino Crocco a Ovada prosegue con due appuntamenti: il 10 novembre la coppia comica Nuzzo – Di Biase porta in scena il capolavoro di teatro dell’assurdo Delirio a Due e il 28 novembre Caterina Guzzanti e Federico Vigorito iterpretano una coppia in crisi in Secondo Lei. Per questo spettacolo è possibile usufruire dell’audiodescrizione in diretta grazie al progetto Teatro No Limits.

