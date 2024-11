Sabato 16 novembre 2024, al Palafiere “Riccardo Coppo” si è tenuta la nuova edizione di “Fai la Mossa Giusta”, la giornata dedicata all’orientamento allo studio, alla formazione e al lavoro rivolta agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado e agli adulti in cerca di occupazione o ricollocamento.

Il mondo del lavoro, della scuola, della formazione professionale si sono riuniti per un giorno in un unico luogo: licei, istituti tecnici, scuole professionali, istituti di formazione, università, aziende del turismo e del commercio, artigianato, agricoltura, industria, agenzie per il lavoro, Forze dell’Ordine ed Esercito.

“Fai la mossa giusta” ha offerto, ancora una volta, la possibilità ai partecipanti di incontrare aziende (32), associazioni di categoria (5), agenzie per il lavoro (5), istituti superiori e di formazione (13), oltre all’Università del Piemonte Orientale e al “Centro per l’Impiego a Obiettivo Orientamento” della Regione Piemonte. Presenti anche le Forze Armate e di polizia, con stand dedicati all’Esercito Italiano, alla Polizia di Stato, alla Guardia di Finanza e ai Carabinieri, che hanno fornito informazioni a completamento dell’ampia panoramica comprensiva delle opportunità di carriera formativa e lavorativa che il territorio può offrire dal termine della scuola secondaria inferiore all’età adulta.