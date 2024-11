Forse non tutti sono a conoscenza che nella biblioteca civica di

Francavilla, a pochi chilometri da Novi,c è una sua parte con libri

americani intitolata al presidente americano John Kennedy. Ce ne

parla il sindaco di Francavilla Lucio Bevilacqua.

“Il centro studi intitolato a Kennedy-dice il sindaco di Francavilla-è

un fiore all’occhiello del paese in quanto solo in Toscana c’è

qualche cosa di analogo. La creazione di questo centro studi ha

avuto luogo vent’anni fa. La famiglia di Franco Fossati ha donato

alla locale biblioteca civica libri che erano stati dati loro da parenti

emigrati negli Stati Uniti. Sono opere scritte soprattutto nel periodo

che vide come presidente John Kennedy e da questo deriva anche

il nome che è stato dato al centro studi della Biblioteca civica.

Opere che probabilmente è difficile trovare negli Stati Uniti stessi in

quanto gli americani hanno provveduto a una digitalizzazione dei

vari libri e documenti, lasciando ben poco di cartaceo.”

“Ci sono libri che talvolta-rivela Lucio Bevilacqua-servono a studenti

della università per acquisire documentazione necessaria alla

preparazione della tesi di laurea. Qualche anno fa c’è stata

l’esposizione dei libri più rari a Milano ma quelli più di valore sono

consultabili solo presso la biblioteca civica di Francavilla Bisio.”

“In una occasione-dice il sindaco del paese-la biblioteca civica di

Francavilla ha ricevuto la visita del console americano di Milano e

altre volte di parenti di coloro che, originari di Francavilla, si erano

trasferiti negli Stati Uniti. In particolare per la giornata americana

che organizziamo. E una volta ho ricevuto la telefonata di un

consigliere del console americano di Milano il quale mi faceva

presente la sua esigenza di liberare uno spazio dell’edificio e che

era sua intenzione donare alla biblioteca di Francavilla dei libri.

Ha donato un numero significativo di libri e di riviste americane .”

“Voglio precisare-dice il sindaco di Francavilla-che il centro studi

intitolato a John Kennedy è limitato al primo piano mentre gli altri

due costituiscono una biblioteca classica rivolta ai vari tipi di

utenza.”

“Il fatto che ci sia Robert Kennedy junior in lizza per un posto di

rilievo nella amministrazione Trump-riflette Lucio Bevilacqua-può

anche costituire un fatto importante per Francavilla essendo la

biblioteca civica del paese intitolata a suo zio.”

Il sindaco di Francavilla Bisio ricorda che lo scorso anno si è tenuto

ad Alessandria al museo etnografico della Gambarina un incontro di

approfondimento sulla figura di John Kennedy nella ricorrenza dei

sessant’anni della sua morte. E che l’incontro era stato moderato da

Piercarlo Fabbio e da Efrem Bovo.

A questo punto si collega agli Stati Uniti il fatto che Napoleone

quando ancora console e non imperatore vendette agli Stati Uniti la

Louisiana allora territorio francese. Con un ulteriore collegamento

che chiama in causa il complesso culturale di Marengo il cui

temporary manager è Efrem Bovo. “Mi è capitato, per l’;amicizia che

mi lega a Efrem Bovo, di essermi recato-dice il sindaco di

Francavilla-a eventi organizzati e tenutisi nel complesso culturale di

Marengo. E ci sono degli aspetti culturali, sia al complesso culturale

di Marengo che in altri luoghi della provincia di Alessandria, che

non trovo in tanti altri posti anche più quotati.”

“Indubbiamente fa piacere-aggiunge Lucio Bevilacqua- quando

vengono rappresentati delle opere o dei concerti come a esempio

alcuni mesi fa la Tosca proprio al complesso culturale di Marengo.

Con cantanti e interpreti di alto rango che davano anche una

spiegazione e questo è stato affascinante.”

“E sono contento che al complesso culturale di Marengo si guardi –

afferma il sindaco di Francavilla-non solo alla rievocazione del

periodo napoleonico ma anche alla organizzazione di

manifestazioni ed eventi culturali. Certo è importante la

rievocazione della battaglia di Marengo in quanto, con la vittoria dei

francesi, ha costituito una svolta nel futuro dell’Europa attuale che

sarebbe stata indubbiamente molto diversa se a vincerla fossero

stati gli austriaci.”

“Il complesso culturale di Marengo-dice Lucio Bevilacqua- si

presenta molto interessante anche per tutto quello che offre dai

vestiti dell’epoca ai grafici della battaglia a tante altre cose con

Efrem Bovo che indubbiamente sta facendo un lavoro a

trecentosessanta gradi e si è dimostrato molto abile in questo anche perchè sempre incoraggiato dal consigliere provinciale Maurizio Sciaudone.

E’ un piacere che il complesso culturale di Marengo sia aperto

anche a tante altre iniziative in ambiti diversi da quelli strettamente

legati alla figura di Napoleone e alla sua storia. Eventi che possono

dare anche lustro a tutta la provincia di Alessandria.”

“Sicuramente-conclude il sindaco di Francavilla-è importante per le

sue attività che il complesso culturale di Marengo riceva dei fondi,

grazie alla sensibilizzazione del neo presidente della Provincia di Alessandria Benzi, della Regione Piemonte e dei ministeri. La Provincia di Alessandria sta facendo un’opera di sensibilizzazione culturale ma servono fondi e insistendo anche con il nostro appoggio di sindaci del territorio saremo ascoltati..”

