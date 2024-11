In occasione del “Giorno dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate” si terrà a Imperia in Piazza della Vittoria, il prossimo lunedì 4 novembre, la cerimonia istituzionale della provincia.

L’evento avrà inizio alle ore 10,30 con la rassegna del Prefetto ai reparti schierati in armi dell’Esercito Italiano, della Capitaneria di Porto, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia di Stato, della Polizia Penitenziaria e alle Rappresentanze non in armi dei Vigili del Fuoco, della Polizia Municipale, della Croce Rossa Italiana e dei Volontari della Protezione Civile.

A seguire, dopo la cerimonia dell’Alzabandiera, saranno resi gli onori ai Caduti di tutte le Guerre e sarà data lettura del “Bollettino della Vittoria” e dei messaggi del Capo dello Stato e del Ministro della Difesa.

La cerimonia si concluderà con l’orazione ufficiale curata quest’anno dal Presidente del Tribunale di Imperia, dott. Edoardo Bracco.

Nell’allegare il programma della Festa Nazionale del 4 novembre, si ringrazia il Comune di Imperia per la collaborazione prestata.

Si comunica altresì il programma relativo alla “Commemorazione dei Defunti” con la Deposizione di corone ai Caduti per sabato 2 novembre 2024:

Ore 09.30 CIMITERO DI ONEGLIA onori ai Caduti di tutte le Guerre

- Lapide del Milite Ignoto

- Sacrario Caduti della Seconda Guerra Mondiale

- Monumento ai Caduti della Prima Guerra Mondiale

Ore 10.00 VIALE MATTEOTTI

– breve sosta al Monumento ai Caduti

Ore 10.15CIMITERO DI PORTO MAURIZIO onori ai Caduti di tutte le Guerre

- Monumento ai Caduti

Ore 10.45 CALATA ANSELMI onori ai Caduti

– Monumento ai Caduti nelle missioni internazionali per la pace