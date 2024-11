Il Natale è finalmente alle porte e le vie della nostra città si trasformano in uno spettacolo di luci, colori e magia. Diverse le iniziative che animeranno Tortona e i paesi vicini.

PRESEPE ARTISTICO DEL MATER DEI

Il Presepe Artistico del Mater Dei, situato presso il Santuario della Madonna della Guardia a Tortona, è riconosciuto come uno dei presepi stabili più grandi al mondo, con una superficie di 650 metri quadrati. La sua realizzazione, completata nel dicembre 2005, ha richiesto circa 9.250 ore di lavoro. All’interno del presepe sono presenti 1.130 statue, di cui 120 in movimento, che ricreano fedelmente i luoghi significativi della vita di Gesù.

E’ possibile visitarlo dal 1 Dicembre al 12 Gennaio dalle 9:30 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18:00

LABORATORIO DI NATALE AL MUDI

Il Museo Diocesano di Tortona organizza annualmente laboratori natalizi dedicati alle famiglie e ai bambini, offrendo un’opportunità per immergersi nell’atmosfera del Natale attraverso attività creative e didattiche. Quest’anno porte aperte il 4 e il 7 Dicembre dalle ore 16 per la visita al museo e un laboratorio creativo per bambini dai 5 ai 12 anni. E’ richiesta la presenza di un adulto, contributo di € 6 a bambino. Iscrizione obbligatoria entro il 2 Dicembre scrivendo a beniculturali@diocesitortona.it

MERCATINO DI NATALE DI AVOLASCA

Il Mercatino di Natale di Avolasca è un evento annuale che offre ai visitatori una varietà di espositori locali, prodotti artigianali e specialità gastronomiche. Giunto alla sua quarta edizione, si terrà a partire dalle ore 11 Domenica 1 Dicembre e propone un programma ricco di iniziative per grandi e piccini oltre all’immancabile cioccolata calda con Babbo Natale e la tradizionale accensione dell’albero in piazza.

MERCATINO DI NATALE DI GARBAGNA

Il Mercatino di Natale di Garbagna è un evento annuale che offre ai visitatori una varietà di espositori locali, prodotti artigianali, idee regalo e specialità gastronomiche. Organizzato all’interno dei locali del Consorzio La Torre dalle 09:00 alle 19:00 prevede dalle 16:00 l’animazione del pomeriggio con un gruppo itinerante in costume al ritmo di piffero e cornamusa.

MERCATINO DI NATALE DI VILLALVERNIA

Il Mercatino di Natale di Villalvernia, evento annuale allestito in Piazza Sicbaldi e nelle aree circostanti, offre ai visitatori una varietà di espositori di prodotti artigianali e locali, idee regalo, stand enogastronomici, laboratori per bambini, zampognari. Organizzato dalla Pro Loco di Villalvernia Sabato 14 Dicembre dalle 10:00 alle 18:00.

Tra mercatini caratteristici e attività per grandi e piccini, il territorio di Tortona promette di regalare momenti indimenticabili a cittadini e visitatori per celebrare insieme la festa più attesa dell’anno, in un’atmosfera di calore e condivisione che solo il Natale sa donare.