Il trend beauty del momento su TikTok è l’estetica demure, che attualmente ha già raccolto più di 513 milioni di visualizzazioni sulla notissima piattaforma social. Come dice il nome, inglese e di origine francese, si tratta di una tendenza che punta tutto sul minimalismo raffinato e sull’essere impeccabili utilizzando pochi prodotti di make up al fine di mantenere un viso fresco e un look naturale. A rendere per prima volta virale questo tipo di trend è stata la tiktoker Jools Lebron, il cui primo video ha collezionato più di 4,7 milioni di visualizzazioni.



Quali sono i principi fondamentali del look demure



Al centro del look demure, promosso quindi per prima da Jools Lebron, c’è la cura della pelle, caratterizzata da un trucco minimal che lascia respirare il viso, promuovendo quella che sul web è nota ad oggi come “effortless skin”, ossia una pelle bella senza alcun tipo di sforzo. Tutto questo è il risultato di un’accurata skincare a più fasi che vede al centro l’utilizzo di prodotti di alta qualità quali ad esempio la maschera LED. Su TikTok l’idea che viene promossa è quella di prendersi cura della pelle sin dalla giovane età, investendo in prodotti di ottima qualità che rappresentino una cura preventiva per gli inestetismi della pelle che possono insorgere nel corso degli anni.

Altre caratteristiche fondamentali del look demure sono l’utilizzo di colori e tonalità neutrali ed un tocco di ombretto e di blush. Secondo quanto riferito da Jools Lebron, si può definire demure l’eyeliner, così come uno smokey eye senza base di fondotinta ed un makeup colorato che richiama al colore dei propri occhi. Per quanto concerne le labbra, invece, i princìpi fondamentali sono legati sempre all’uso di tinte naturali. Si tratta, quindi, di un look diventato particolarmente popolare tra chi non ama gli eccessi, al contrario di chi invece predilige ad esempio lo stile brat.



Il look demure in relazione alla medicina estetica



Il concetto principale del look demure è la ricerca della bellezza naturale curata allo stesso tempo in ogni minimo dettaglio: un trend che, progressivamente, ha coinvolto non solo il mondo del makeup, ma anche quello delle passerelle di moda e della chirurgia estetica, al fine di promuovere un’idea di bellezza che valorizzi le peculiarità e le differenze capaci di rendere unico ciascun volto.

Oggi, anche la medicina estetica punta a risultati sempre più naturali, che si armonizzino perfettamente con le caratteristiche fisionomiche di ciascuno: trattamenti anti-age minimamente invasivi, filler sottili, trattamenti di biorivitalizzazione come quelli eseguiti da DentalPro, sono possibili soluzioni per chi vuole valorizzare l’aspetto del proprio viso.

Si tratta dunque di soluzioni adatte a contrastare l’invecchiamento e a mantenere un aspetto sano, curato e in forma, senza per questo avere un look artificiale ed eccessivamente costruito. Per questo motivo è sempre più di tendenza quella non invasiva, tanto che nel corso del 2024 la richiesta di trattamenti di questo genere, tra i quali rientrano anche il microneedling e la radiofrequenza per ricostruire i tessuti danneggiati da cicatrici, è aumentata a dismisura.



Quali sono le abitudini “very demure, very mindful” più popolari su TikTok



Siamo in un’epoca nella quale anche nel settore beauty e nell’industria cosmetica, in grande crescita, i prezzi sono aumentati tantissimo, motivo per il quale è necessario farsi furbi e imparare a riconoscere quei prodotti che abbinano il basso costo alla qualità elevata. In questo senso, per mantenere un look sempre curato e affascinante, sono utilissime le abitudini “very demure, very mindful” che stanno andando attualmente virali su TikTok. Tra queste, ad esempio, rientrano le acconciature senza sforzi, che secondo i massimi esponenti di questa tendenza non dovrebbero occupare troppo tempo.

Vanno bene le pettinature raffinate, ma devono essere semplici da replicare senza essere eccessivamente elaborate. Spostandoci sui profumi, vengono considerati “very demure, very mindful” quelli alla vaniglia, che non solo sanno essere discreti e rassicuranti, ma danno anche quel tocco di femminilità in più. Un’ulteriore accortezza deve essere quella di rimuovere sempre il trucco a fine giornata mediante una doppia detersione ogni sera: prima con prodotto in texture olio e poi sciacquandosi come si deve.

Infine, un’altra abitudine “very demure, very mindful” è quella di ritagliarsi del tempo, magari il sabato e la domenica, per dedicarsi senza alcun tipo di fretta ai rituali self-care viso, corpo e capelli, applicando magari device di bellezza o maschere su misura della vostra tipologia cutanea.