E’ cominciato il countdown per il primo evento dedicato all’abbinamento olio EVO e vino nel Monferrato, qual è “Evo-Wine Day”, organizzato nella splendida cornice paesaggistica di Olivola, prima Città dell’Olio del Piemonte.

L’anno zero dell’iniziativa, unica nel suo genere in Piemonte e, forse, anche nel resto dello stivale, si terrà domenica 24 novembre, e porterà in lucela speciale combinazione di olio extravergine di oliva e vino, eccellenze del Monferrato casalese, unite dal comune denominatore dato dalla singolarità del terroir di produzione.

Evo-Wine Day vede il Comune di Olivola capofila dell’iniziativa, su un progetto ideato dal Consorzio di tutela vini Colline del Monferrato Casalese e dal Consorzio dell’Olio Extravergine di Oliva del Piemonte, in collaborazione con l’Associazione Italiana Sommelier di Casale Monferrato e il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria.

Il format della giornata prevede: Speech del nutrizionista clinico e medico dietologo Giorgio Calabrese sul tema “Evo: un grasso buono per vivere bene e a lungo. Wine: un alimento liquido che, in moderazione, ci protegge”, con introduzione a cura del sindaco Gianmanuele Grossi, del Consorzio vini e del Consorzio olio con conclusioni a cura dell’oleologo, scrittore, giornalista ed editore Luigi Caricato (ore 10,30). Location: Salone San Pietro di piazza Europa.

Ingresso libero.

A seguire, Masterclass guidata dai sommelier di Ais e dalla produttrice nonché sommelier dell’olio Anita Casamento, con abbinamento olio extravergine di oliva, vino e cibo.

Più precisamente, questi gli abbinamenti:

# olio Evo “Unico” (blend di 11 cultivar tra cui Moraiolo, Maurino, Leccino, Picholine, Leccio del Corno e Pendolino) dell’Az. Agricola Oliviera di Olivola, con Spumante Metodo Martinotti a base di uve Grignolino (Hic et Nunc Vignale Monferrato) ed olio Evo “Evento” (Leccino, Maurino e Grignan) Az. Agricola Veglio di Patro Moncalvo con Grignolino del Monferrato Casalese doc Spumante di qualità Rosè Metodo Classico di Gaudio Vignale Monferrato; il tutto, accompagnato da: focaccia artigianale, Battuta di Fassona e Baccalà mantecato con chips polenta del Ristorante I Due Buoi di Olivola.

# olio Evo “Zotengo” (blend principalmente di Leccino e Frantoio) dell’Az. Agricola Cascina Allegra di Ottiglio con Grignolino del Monferrato Casalese doc dell’Az. Agr. Cascina Ronco Olivola ed olio Evo “Smeraldo” (Leccino, Coratina, Frantoio, Pendolino e Leccio del Corno) dell’Az. Agricola Agorà Frantoio di Trino vercellese con il Rubino di Cantavenna doc 2020 dell’Az. Agricola Guazzotti di Gabiano; il tutto, accompagnato da: crostatina salata con pomodorini gialli caramellati, dadini di lardo e granella di pistacchi, sformatino di cardi porri e bagna cauda e bollito con salsa rossa del Ristorante La Magione di Olivola.

# olio Evo “I musi” (Leccino, Frantoio, Pendolino e Coratina) Az. Agricola Uliveto Carucci di Casorzo con il Grignolino del Monferrato Casalese doc Riserva 2021 de I Cinque Quinti di Cella Monte; olio Evo “Selvaggio” (pianta autoctona probabile Leccino, Pendolino, Coratina e Moraiolo) dell’Az. Agricola Silvio Morando di Vignale Monferrato; olio Evo “San Pietro” (Leccino, Pendolino, Frantoio e Taggiasca) dell’Az. Agricola San Pietro di Melotti Cristina di Olivola con la Barbera del Monferrato Superiore docg dell’Az. Agricola Cascina Gasparda di Olivola, il tutto, accompagnato da: Ostia monferrina con cacciatorino, gorgonzola, acciuga e bagnetto, peperone con acciuga e tomino di capra con tartufo bianco della Vineria Ca’ Nostra di Olivola.

Ospite d’onore il critico enogastronomico Paolo Massobrio. Presenta la giornalista Chiara Cane. Per tutta la giornata, in piazza Europa, banchetti di olio extravergine di oliva, vini del Monferrato casalese, prodotti agroalimentari e artigianato. Tra le chicche, le soluzioni da colazione incise su Pietra da Cantoni di Gianmaria Sabatini.