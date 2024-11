Si è conclusa con 9 persone, quasi tutte residenti nel comprensorio sanremese, rinviate a giudizio per spaccio di sostanze stupefacenti l’articolata attività investigativa condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Imperia e dalla Sezione Investigativa del Commissariato di P.S. di Ventimiglia (IM). L’attività aveva preso inizio nell’estate 2023, quando era stato tratto in arresto F.S., il quale, titolare di una tabaccheria sita in Bussana di Sanremo (IM), aveva trasformato l’esercizio commerciale in una vera e propria rivendita di sostanze stupefacenti del tipo “cocaina, hashish e marijuana”.

Nel corso dell’attività, operata con metodi tradizionali e intercettazioni telefoniche e telematiche, erano già state tratte arresto, in separati episodi, 4 persone dedite allo spaccio di stupefacente al dettaglio, con il conseguente sequestro di circa 50 grammi di “cocaina”, 176,88 grammi di hashish e 3227,61 grammi di marijuana. L’attività in parola ha consentito di smantellare una fitta rete di spaccio ove ognuno ricopriva un ruolo che variava dalla detenzione e custodia della sostanza stupefacente in luoghi sicuri, alla suddivisione in dosi, fino alla vendita finale. Diverse le cessioni registrate e oltre 30 gli acquirenti identificati