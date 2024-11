Importante doppio incarico per Cinzia Lumiera, attuale consigliere comunale della Lega ad Alessandria. Mercoledì 20 novembre Lumiera è stata eletta nel Consiglio Nazionale dell’Anci, l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani. L’elezione segue quella di alcune settimane fa, che ha visto l’ex assessore al Bilancio della Giunta Cuttica entrare a far parte del Direttivo Regionale di Anci Piemonte.

“Un doppio incarico che mi lusinga – commenta Lumiera -, ma di cui avverto anche forte la responsabilità. In un momento estremamente delicato per il futuro degli enti locali, rappresentare la comunità alessandrina in due importanti organismi dell’Anci significa poter portare la voce del territorio a livello regionale e nazionale. Peraltro, oltre a ricoprire attualmente il ruolo di consigliere comunale ad Alessandria, anche la mia attività professionale si svolge all’interno di un comune, e questo significa che la mia visione delle problematiche di un ente locale è davvero ‘a 360 gradi’: lo ritengo un vantaggio, che cercherò di trasformare in opportunità per la nostra comunità”.

Cinzia Lumiera è iscritta alla Lega dal 1994. Militante dal 1999, è stata fondatrice del Gruppo Giovani, e eletta Presidente della Circoscrizione centro per 3 mandati. Dal 2017 al 2022 è stata assessore al Bilancio e alle Pari Opportunità della Giunta Cuttica, e dal 2022 è consigliere comunale.

Un plauso, e un augurio di buon lavoro, arriva a Lumiera da Alessandro Rolando, segretario cittadino della Lega di Alessandria: “Per Cinzia un importante doppio riconoscimento, frutto di un lungo impegno ‘in prima linea’ come amministratore locale nella nostra città. A nome di tutti gli iscritti della sezione della Lega di Alessandria un grande in bocca al lupo, e la certezza che saremo sempre al suo fianco per stimolarla, e anche per segnalarle temi e questioni da portare al tavolo dell’Anci regionale, e nazionale”.