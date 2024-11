Oltre 100 mq di tetto andati distrutti, ingenti danni e una famiglia che è stata evacuata in attesa che venga rifatto il tetto e i cornicioni.

Questo il Bilancio di un incendio in un’abitazione che si è sviluppato nel pomeriggio di oggi, domenica 24 novembre in una casa di due piani in via Cerreto a Sarezzano a causa del cattivo funzionamento della canna fumaria. Un’abitazione che a quanto apre è la dipendence di un’ampia villa ma che ha visto gli abitanti (una famiglia) sfollata.

I vigili del fuoco del Distaccamento di Tortona sono intervenuti tempestivamente sul posto e grazie al loro intervento sono riusciti ad evitare danni ancora più gravi.

FOTO DI REPERTORIO