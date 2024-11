Con il mese di dicembre, in attesa del Natale e del nuovo anno, proseguono le attività della Biblioteca delle Ragazze e dei Ragazzi “Emanuele Luzzati” con una corposa offerta per il giovane pubblico grazie a iniziative legate al mondo dei libri e della lettura.

Martedì 3 dicembre alle ore 17,00 si partirà con i laboratori orticoli a cura del Prof. Giovanni Ganora con “Bulbi e tuberi per le feste”, alla scoperta dei fiori o dell’utilizzo in cucina. L’incontro divulgherà piccole nozioni sulle piante e curiosità, con applicazione pratica finale.

Martedì 10 dicembre alle ore 17,00 “Due voci per Natale!”, iniziativa del ciclo “Nati per leggere con i raccontastorie”, consentirà ai piccoli partecipanti di ascoltare le storie natalizie con due voci narranti per una maratona di letture dedicate al magico mondo del Natale. Il secondo appuntamento fissato sarà giovedì 12 dicembre alle ore 17,00 e il terzo, sempre alle 17,00, di giovedì 2 gennaio 2025.

Sabato 14 dicembre alle ore 11,00 “Sotto un’unica stella”, lettura sul Natale animata e interpretata dal Colletivo Teatrale.

“Feste al Castello”, sarà l’incontro del ciclo “Ma che bel castello marcondirondirondello” realizzato in collaborazione con l’Associazione Orizzonte Casale, che martedì 17 dicembre alle ore 17,00, guiderà i piccoli partecipanti alla scoperta dei banchetti e ricorrenze importanti al Castello: l’organizzazione dei momenti di festa nel Medioevo, l’abbigliamento delle Dame e dei Cavalieri, i cibi, le bevande e la musica di quel periodo.

Giovedì 19 dicembre alle 17,30, oltre allo scambio di auguri, si terrà la premiazione dei bambini e dei ragazzi che hanno letto il maggior numero di libri: i lettori voraci del 2024.

Sabato 21 dicembre alle ore 11,00 Giuditta Campello e Claudio Cornelli proporranno ai giovani partecipanti, per il ciclo “Storie suonate”, “Pino il nocciolo di Natale. Una storia di amicizia”.

Durante il mese di dicembre faranno visita alla Biblioteca delle Ragazze e dei Ragazzi “Emanuele Luzzati” con letture, laboratori e visite guidate al Castello del Monferrato grazie alla collaborazione con Orizzonte Casale la scuola d’infanzia Bistolfi di Casale Monferrato e le scuole Primarie di Serralunga di Crea, oltre alle Martiri e S. Paolo di Casale Monferrato e la Secondaria Inferiore Leardi di Casale Monferrato.

Sarà corposa anche l’agenda di appuntamenti di letture itineranti per il Sistema Bibliotecario del Monferrato con interventi nelle Scuole d’infanzia di Villanova e Balzola con le scuole d’infanzia di Casale Monferrato Venesio e Luzzati e le Primarie Verne e Bistolfi.

Tutti gli eventi saranno a partecipazione gratuita. I materiali necessari ai laboratori saranno forniti dalla biblioteca. Per aderire alle iniziative è obbligatoria la prenotazione all’indirizzo biblioluzzati@comune.casalemonferrato.al.it o ai numeri telefonici 0142-444302 / 444308.