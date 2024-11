Domani Sabato 2 novembre ore 18.00 nel teatro del Casinò Benedetta Parodi e Fabio Caressa presentano il libro:” Calcio e pepe. Insieme è meglio (Sperling & Kupfer). Ingresso libero sino ad esaurimento dei posti disponibili.

«Siamo cresciuti, siamo diventati genitori, abbiamo trovato la nostra via nel lavoro, abbiamo lottato e pianto ma anche riso tantissimo. Abbiamo fatto molta strada seguendo ognuno il proprio percorso, indipendenti ma sempre accanto, pronti a sostenerci, sempre e comunque. Perché ormai lo sappiamo da venticinque anni: insieme è meglio!»

Tra i due il romantico è lui (perché meno sentimentale di Benedetta è impossibile), mentre lei brilla nell’organizzare viaggi, cene (ovviamente) e… tutto il resto. Una cosa è certa: la coppia Parodi-Caressa è la più amata della tv e dei social. Sono milioni le persone che seguono le loro trasmissioni, guardano i loro video e leggono i loro post.

Simpatici, belli e autoironici, nonostante il grande successo nei rispettivi campi non hanno paura a mostrarsi senza filtri, imperfetti, alle prese con gli aspetti quotidiani della vita lavorativa e famigliare. Nel volume “Calcio e pepe”, edito da Sperling & Kupfer, raccontano a due voci la loro storia, dal primo incontro nel 1996 fino al recente venticinquesimo anniversario di matrimonio, festeggiato con i loro tre figli e tantissimi amici. Aneddoti, incontri, viaggi, imprevisti, cambiamenti: Benedetta e Fabio ci fanno entrare nel loro mondo, svelando situazioni esilaranti, momenti felici, l’allegria del ménage famigliare, i traguardi raggiunti ma anche i momenti difficili superati insieme, lasciandoci l’eco di tante emozioni autentiche e di una passione condivisa per il sorriso.

BENEDETTA PARODI, laureata in Lettere moderne a Milano, è giornalista professionista e conduttrice televisiva. Ha condotto il tg di Studio Aperto fino al 2008 quando ha ideato la rubrica Cotto e mangiato in onda all’interno del telegiornale, per poi approdare su LA7 con I menù di Benedetta. Da dodici anni è alla conduzione di Bake Off Italia, talent show di grandissimo successo in onda su Real Time. Vera precorritrice del food in tv,è autrice di numerosi libri di cucina che hanno venduto milioni di copie. Sui social, con un profilo che conta più di un milione di follower, @ziabene condivide la sua vita e le sue passioni, fatte soprattutto di piatti gustosi e buoni libri. Dal 1999 è sposata con Fabio Caressa con cui ha tre figli, Matilde, Eleonora e Diego.

FABIO CARESSA è giornalista, scrittore, conduttore e commentatore televisivo. Laureato in Scienze politiche, è uno dei più amati telecronisti sportivi italiani. Con Giuseppe Bergomi forma una delle più apprezzate coppie di commentatori di Sky Sport. In carriera conta più di 5.000 dirette ed è stato la voce delle vittorie della nazionale italiana al Mondiale 2006 e all’Europeo 2021. Da qualche anno collabora con diverse aziende italiane per la formazione e lo sviluppo della comunicazione. Con Sperling & Kupfer ha già pubblicato con successo Grazie, Signore, che ci hai dato il calcio.

Mercoledì 6 novembre 17.30 nel teatro Cristina Scocchia presenta il libro:” Il coraggio di provarci” (Sperling & Kupfer). Ingresso Libero.