Tutto ha avuto inizio nella tarda mattinata di qualche giorno fa, nel centro storico, quando personale della Polizia Municipale ha richiesto l’ausilio di una pattuglia a piedi dei Carabinieri per un uomo gravemente ferito al torace.

Immediati il soccorso e la richiesta di un’ambulanza, nell’attesa della quale i Carabinieri assumono le prime informazioni, accertando che la ferita è stata causata con un coltello da un aggressore noto alla vittima. Il ferito riferisce che già nel mese di agosto la stessa persona lo aveva accoltellato, ferendolo all’addome. Fatto, tuttavia, mai denunciato.

Le indagini dei Carabinieri consentono di accertare presso il Pronto Soccorso la natura potenzialmente letale del colpo inferto alla vittima, che se non avesse incontrato le ossa – dicono i sanitari – avrebbe potuto raggiungere il polmone e addirittura il cuore.

Nel frattempo, i Carabinieri raggiungono l’abitazione dell’indagato, dove lo trovano intento a liberarsi delle tracce dell’aggressione. L’uomo ha infatti messo in lavatrice gli indumenti indossati poco prima, poi indica ai Carabinieri il luogo in cui si è sbarazzato del coltello utilizzato per ferire la vittima, ritrovato sotto una panchina non lontano dal centro storico.

L’uomo, un 55enne, non ha però del tutto chiarito il movente delle aggressioni, riconducili forse ad acredini sul lavoro e in ambito privato.

La scrupolosa attività di indagine dei Carabinieri del NOR, sviluppata anche attraverso l’individuazione e l’analisi di filmati delle videosorveglianze private, ha permesso di ricostruire i due gravi episodi e di ottenere l’emissione di un’ordinanza di custodia cautelare per l’aggressore, individuato, arrestato e condotto in carcere, ad Alessandria, dagli stessi Carabinieri novesi.