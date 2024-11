Il 14 Dicembre ,sabato, alle ore 16 presso il Circolo di lettura di Tortona alcuni degli allievi de “ la Nota Blu “di Daniela Agostini si esibiranno in un concerto natalizio al quale sono invitati tutti coloro che amano la buona musica .

“La Nota Blu” come tutti ben sapranno ha sede presso i locali di via Prof. Pio Evasio Cereti n 1 a Tortona e da molto tempo è impegnata a far crescere musicalmente ,con insegnanti qualificati , sia i grandi che i piccini con passione e professionalità.

Nel ringraziare il Circolo di lettura per la disponibilità dimostrata nell’ospitare la manifestazione “La nota Blu” rivolge a tutti i più sinceri auguri di Buone Feste.