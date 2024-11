Il 20 novembre nella Sala del Broletto di Palatium Vetus, presso la sede della Fondazione SolidAL e della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, in Piazza della Libertà 28 ad Alessandria, si è tenuta la proclamazione dell’ottava edizione del Master in Economia, Innovazione, Comunicazione e Accoglienza per l’impresa turistica.

La Fondazione Solidal Onlus, con la collaborazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, hanno assegnato per questa edizione otto borse di studio.

Il Master è stato organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali dell’Università del Piemonte Orientale, insieme a LVG Group, società di consulenza nel settore dell’accoglienza all’avanguardia nella gestione di strutture alberghiere, e alla Fondazione Slala. Anche a questa edizione hanno collaborato altre realtà e figure professionali, tra le quali in particolare va citato il Distretto del Novese che da tempo partecipa all’iniziativa con Barbara Gramolotti e “Il Salotto del Monferrato” di Umberto Signorini, Arkadia Consortium.

La cerimonia si è aperta col saluto del Presidente della Fondazione SolidAl ETS, dr. Antonio Maconi, e del Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, notaio Luciano Mariano.

Siamo molto soddisfatti dei lusinghieri risultati raggiunti dal “Master per il Turismo”, un corso di specializzazione professionale altamente qualificato, in grado di creare nuove figure di esperti nella promozione di un settore indispensabile per lo sviluppo delle potenzialità del nostro territorio e per la valorizzazione delle eccellenze della nostra provincia – ha dichiarato Antonio Maconi, Presidente Fondazione Solidal Onlus -. Grazie all’impegno dei docenti dell’Università del Piemonte Orientale, ai partner istituzionali e privati e al fondamentale contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, il Master continua a crescere arricchendosi di nuove prospettive di studio e di lavoro per i giovani partecipanti.

Mi complimento con gli studenti del “Master per il Turismo” che, oggi, hanno ricevuto la borsa di studio a testimonianza dell’impegno dimostrato durante questo percorso di qualificazione professionale – ha affermato il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, notaio Luciano Mariano –. Il coinvolgimento dell’Università del Piemonte Orientale è garanzia della qualità di questo Master in cui la Fondazione ha creduto fin dal primo momento consapevole del ruolo fondamentale che il turismo riveste nello sviluppo dell’economia non solo locale, ma nazionale e internazionale quale fonte di ricchezza e occupazione, di valorizzazione del patrimonio artistico e culturale, delle tradizioni, dell’enogastronomia e di tutela dell’ambiente.

I partecipanti proclamati della nuova edizione sono:

Riccardo Demaria, Manuela Doro, Ekaterina Gradoboeva, Alice Laiolo, Simona Lochiatto, Alice Lodici, Fabio Paccioretti, Marzia Tiglio, Valeria Violino e Lorenza Vitale Cesa.

Dopo i saluti delle autorità presenti, con l’obiettivo di illustrare le diverse attività svolte così come i progetti futuri, sono intervenuti Il prof. Marco Novarese, direttore del Master, la dott.sa Valeria De Girolamo, direttrice di LVG Academy e il dott. Claudio Lavagna, founder & CEO di LVG Group.

LVG Group, azienda leader nel settore dell’ospitalità con sede a Novara oggi include LVG Academy, la scuola di formazione che con un metodo innovativo tra fisico e digitale oggi forma i nuovi professionisti dell’hotellerie; LVG Hotel Consulting, la società di consulenza che supporta più di 130 strutture su tutto il territorio nazionale nel raggiungimento dei propri obiettivi di business; Diamond Tech, la software house del gruppo e LVG Hotel Collection, la catena alberghiera del gruppo con 10 strutture operative tra Piemonte e Sardegna alle quali si aggiungono le 4 nuove aperture previste nel 2025, portando così da 220 a circa 300 i dipendenti con un’incidenza degli under 40 tra le nuove assunzioni del 50%.

Ultimo progetto del gruppo fondato da Lavagna è la collaborazione con Albergo Etico, un’accademia di formazione dedicata alle persone con disabilità e soggetti fragili con l’obiettivo di inserirli in strutture alberghiere svolgendo le professioni alberghiere più in linea con le loro aspirazioni e capacità. LVG Hotel è oggi il braccio operativo occupandosi della gestione degli hotel così come dell’apertura di nuove strutture con il brand “Albergo Etico”. Per questo, e considerando la continua evoluzione del settore turistico, aumentano e si diversificano le figure professionali necessarie anche a livello manageriale. La partnership con il professor Novarese e il dipartimento di giurisprudenza, scienze politiche, economiche e sociali si amplia e sono in corso di sviluppo nuovi progetti formativi, su livelli diversi. Il master ripartirà tra qualche mese in parallelo con altri corsi di alta formazione destinate a figure diverse.

L’evento è stato anche un momento di riflessione sulle prospettive occupazionali dei partecipanti: alcuni di loro hanno trovato impiego all’interno del LVG Group o in strutture esterne. Molti partecipanti operano già nel settore turistico, sia a livello locale sia in ambiti internazionali, come dimostrato dalla presenza di un partecipante proveniente dalla Russia. Questi professionisti hanno preso parte al percorso per ampliare le proprie competenze.

L’incontro ha dato l’opportunità ai partecipanti del master di raccontare collettivamente la propria esperienza, approfondendo temi quali l’approccio didattico esperienziale, l’importanza del controllo dei costi e dei ricavi, le capacità di accoglienza e interazione, la comunicazione e la promozione personale, fino agli effetti concreti sul turismo locale.

Alla proclamazione hanno partecipato anche alcuni docenti dell’Istituto Cellini di Valenza, le professoresse Marianna Caserio e Maria Cristina Giora, e il professor Alberto Domenico Raffo, insieme all’assessore al turismo del Comune di Valenza, Alessia Zaio. Insieme Con loro il professore Novarese sta progettando una attività di scrittura collettiva per mappare i luoghi che studentesse e studenti amano e vivono con maggiore intensità a interesse. Ne verrà fuori un racconto condiviso della città e del territorio, oltre ad una narrazione della quotidianità. Questi racconti saranno usati per promuovere la città e iniziative di turismo educational in Cina e saranno alla base di un progetto Erasmus che si cercherà di sviluppare.

E’ stato segnalato l’avvio di una iniziativa in collaborazione con il dottor Umberto Signorini, che ha l’obiettivo di organizzare una visita guidata a una parte del patrimonio pittorico della provincia. Sono in corso contatti con alcune associazioni milanesi, per promuovere la gita, che comprenderebbe anche il pranzo presso un ristorante selezionato. Anche questa iniziativa avrebbe una duplice valenza: sarebbe una proposta imprenditoriale, da sviluppare ulteriormente, che permetterebbe di stimolare il turismo in zona.

E’ stato infine fatto un cenno al nuovo corso di alta formazione per property manager, progettato in collaborazione con A.N.B.B.A (Associazione Nazionale Bed & Breakfast, Affittacamere e case Vacanze) e IUSEFOR agenzia formativa afferente all’Istituto Universitario di Studi Europei (IUSE). ANBBA ha scelto UPO per questo progetto che ha una valenza nazionale. il nuovo corso si pone l’obiettivo di formare la figura del Property Manager, un professionista che si occupa della gestione di tutti gli aspetti legati all’affitto delle case vacanza è una figura la cui importanza è in forte crescita.