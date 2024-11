Grazie a una fruttuosa collaborazione fra diverse realtà che operano sul territorio, dal 16 al 24 novembre sarà possibile visitare presso l’Aula Magna dell’Istituto di Istruzione Superiore Leardi di Casale la mostra “Sub tutela Dei. Il giudice Rosario Livatino”, presentata per la prima volta al Meeting di Rimini nel 2022 e ora itinerante. L’evento è promosso dalla scuola Leardi e dal Centro culturale Alberto Gai, con il patrocinio del Comune di Casale Monferrato e la collaborazione di Associazione Italiana Giovani Avvocati, Alleanza Cattolica, Azione Cattolica, Centro Studi Rosario Livatino, L’Avvocatura casalese, Libera, Ordine degli Avvocati di Vercelli. La realizzazione è stata possibile grazie al contributo di Fondazione Venesio, che fin dall’inizio ha creduto nel progetto presentato dalla scuola. Significativo il coinvolgimento degli studenti dei vari indirizzi del Leardi, dalla realizzazione della locandina alla disponibilità a guidare i gruppi di visitatori, ai momenti di approfondimento interdisciplinare.

Iniziando da un affondo nel contesto storico della Sicilia della seconda metà del Novecento, la mostra segue la formazione di Rosario Livatino dall’educazione ricevuta in parrocchia e in Azione Cattolica agli studi giuridici fino all’esporsi nella lotta alla mafia, mettendo al servizio del bene comune il suo amore per la giustizia, la sua profonda umanità, la sua religiosità vissuta nel quotidiano e il suo rigore professionale. Ucciso dalla mafia nel 1990, Livatino è stato beatificato nel 2021 e ha lasciato un’importante eredità: da una parte il ruolo che ogni persona può avere nel cercare di comprendere la realtà in cui vive e in cui agisce facendo la differenza e dall’altra il ruolo della Chiesa nella lotta alla malavita organizzata.

Due importanti appuntamenti offrono l’opportunità di approfondire i temi della mostra: sabato 16 novembre alle 11.00 interverrà Paolo Tosoni, avvocato penalista e curatore della mostra, che inaugurerà l’evento accostando la figura di Livatino da più punti di vista; sabato 23 alle 9.30 Carlo Introvigne, sostituto procuratore presso il Tribunale di Vercelli, proporrà l’incontro “Rosario Livatino: un martire dei nostri giorni”.

Durante l’esposizione della mostra, studenti adeguatamente formati e volontari delle varie associazioni guideranno gratuitamente i gruppi che prenoteranno una visita al numero 338-5877616. Per l’occasione la scuola sarà aperta al pubblico nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì 9.00-13.00 e 14.00-18.00; sabato e domenica 10.00-12.00 e 15.00-18.00.