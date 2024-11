Resta sempre altra l’attenzione del Questore di Imperia Dott. Andrea Lo Iacono sul fenomeno dell’immigrazione irregolare nella provincia. Nella settimana appena trascorsa l’Ufficio Immigrazione della Questura di Imperia ha notificato nr. 18 provvedimenti di espulsione ad altrettanti cittadini stranieri rintracciati in condizioni di irregolarità sul territorio della Provincia, cinque dei quali (tre di nazionalità egiziana, uno tunisino e un algerino, quest’ultimo pregiudicato per rapina, furto, ricettazione, resistenza a P.U., lesioni, ecc..) sono stati accompagnati coattivamente presso il C.P.R. (Centro di Permanenza e Rimpatrio) in attesa di dare effettiva esecuzione all’espulsione dal Territorio Nazionale, con il rimpatrio verso il paese di origine.

Sempre nell’ultima settimana sono stati altresì adottati nr. 6 provvedimenti di revoca del permesso di soggiorno per assenza o il venir meno dei requisiti di legge.