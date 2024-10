SABATO 5 OTTOBRE

Tortona: Tortona: Fiera del Gas 9/19 mercato dei produttori biologici e banchetti espositivi degli artigiani e delle associazioni del territorio impegnate nelle tematiche degli stili di vita sostenibiliore 9/18 Baratto(lo)! hai un gioco in buono stato che non usi più? Portalo al banchetto del G.A.S. e barattalo con quello di un altro bambino, ore 10/16 laboratorio di decorazione sassi per i bambini presso il banchetto e a cura dell’associazione animalista Pandora, ore 11/12 Balla con noi; sibizione dimostrativa di danza contemporanea a cura di Danzarte Spazio Fitness Danza & Teatro in via Carducci, ore 15:30/16:00 letture di favole incentrate sui temi cari a G.A.S. Tortona presso la Libreria Namastè, ore 16:15/18:00 musica itinerante di strada a cura degli Sticky Peppers Quartet, ore 18/19 aperitivo con birra dei fornitori del gruppo davanti al dj set MR B. in via Carducci.

Tortona: dalle 15 alle 18 in piazza Duomo Ritorna la Giornata del Volontariato organizzata dal CAV Consulta Associazioni Volontariato che anche quest’anno vuole essere una grande festa rivolta alle famiglie.

Tortona: dalle ore 10:00 alle ore 18:00 Open Day al Canile di Tortona – nel pomeriggio alle ore 15:00 dimostrazioni e prove gratuite di K9CrossTrining BS & S., Rally Obedience, Ricerca Olfattiva, Hoopers Hei Ho in collaborazione con Lupercalia asd – domenica 6 ottobre pranzo in canile

Tortona: in corso Leoniero, a fianco di piazza Duomo, è aperta la Pinacoteca della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona dedicata al Divisionismo con tanti quadri di ben 37 artisti italiani, fra cui Pellizza Da Volpedo, Barabino, Balla, Morbelli, Segantini, Boccioni e molti altri. Ingresso libero. Orario: sabato e domenica, ore 15 – 19. Per informazioni, prenotazioni, visite guidate gruppi e laboratori didattici: info@fondazionecrtortona.it. tel. 0131 822965.

Pontecurone: Autunniamo Festa d’autunno, Sapori d’autunno, Autunno a Pontecurone… un gruppo di amici seduti attorno ad un tavolo sono alla ricerca di un possibile titolo per descrivere una nuova festa da organizzare nel nostro paese. Iniziò tutto così e la strada che è stata percorsa in questi anni è ormai nota a tutti. È nato Autunniamo, un evento che rappresenta perfettamente la realtà del nostro piccolo paese, grazie allo sforzo e all’unione di tutti: Amministrazione comunale, associazioni, commercianti, artigiani e volontari.

DOMENICA 6 OTTOBRE

